نجحت المديرية العامة للجوازات في إدارة موسم حج 1447هـ من خلال استقبال أكثر من 1.5 مليون حاج عبر مختلف المنافذ، وتطبيق تقنيات حديثة ومبادرات مثل طريق مكة لتسهيل الإجراءات، ومراقبة الأداء عبر مركز قيادة وتحكم، بالإضافة إلى المشاركة في العرض العسكري لقوات أمن الحج، مما يؤكد جاهزيتها وكفاءتها في خدمة ضيوف الرحمن.

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إنجازها لموسم حج 1447هـ بنجاح، حيث استقبلت أكثر من 1.5 مليون حاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وقدمت لهم خدمات متكاملة ساهمت في تسهيل إجراءات قدومهم وأداء مناسكهم ومغادرتهم.

وقد تم اعتماد منصات تقنية متقدمة مثل البوابات الإلكترونية والكاونتر المتنقل لضمان السرعة والسلاسة في التعامل مع الحجاج، إلى جانب تفعيل مبادرة طريق مكة التي تتيح إتمام إجراءات الدخول في بلدان origenes قبل الوصول. وتعمل الجوازات على تسخير all إمكانياتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن ضمن خطط تشغيلية متكاملة، المدعومة بمركز قيادة وتحكم يعمل على مدار الساعة لمراقبة الأداء واتخاذ القرارات الفورية، مما يعكس التزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة والسلامة.

هذا وقد شاركت الجوازات في العرض العسكري لقوات أمن الحج، مظهرةً جاهزيتها وكفاءة منسوبيها في الأدوار الأمنية والتنظيمية والخدمية، لكل ذلك يأتي امتداداً للدعم الكبير الذي تولاه قيادة المملكة لتمسيح الحجاج وتسهيل رحلتهم





