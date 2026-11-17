بلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي 41% للعام الدراسي 2025/2026 وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للطلاب في 17 نوفمبر.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للطلاب ، وأوضح فيه معدلات الالتحاق ب التعليم العالي وأعداد الطلاب والخريجين في مصر، مع بيانات التعليم قبل الجامعي للأعوام الدراسية الأخيرة. ويأتي البيان في الذكرى السنوية لليوم العالمي للطلاب الموافق 17 نوفمبر.

أعلن الاتحاد العالمي للطلاب أن يوم 17 نوفمبر يوم عالمي يحتفل به الطلاب سنويا في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم. ويخلد هذا اليوم ذكرى أحداث عام 1939 في براغ، حين احتل الجيش النازي الجامعات التشيكية وقمع مظاهرة طلابية أدت إلى مقتل طلاب واعتقال آخرين.

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معدل الالتحاق بالتعليم العالي وتوزيع الطلاب

بلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي 41% من إجمالي السكان في الفئة العمرية من 18 إلى 22 سنة للعام الدراسي 2025/2026. يعد هذا المؤشر المرجع الأساسي لقياس نسبة الشباب الملتحقين بالجامعات والمعاهد.

توزعت نسب إجمالي الطلاب المقيدين خلال العام الدراسي 2025/2026 على الجامعات الحكومية والأزهرية بنسبة 55.6%، والجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية بنسبة 15.6%، والمعاهد العليا الخاصة بنسبة 20.8%.

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وسجلت الجامعات التكنولوجية نسبة 1.2%، والأكاديميات نسبة 1.1%، فيما بلغت نسبة المعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة 5.6% من إجمالي الطلاب المقيدين.

أكبر الجامعات والمعاهد من حيث أعداد الطلاب

بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 2.3 مليون طالب، وكانت جامعة الإسكندرية الأكبر بنسبة 8.0% بعدد 187.8 ألف طالب من إجمالي طلاب الجامعات الحكومية والأزهر. وبلغ عدد الطلاب بجامعة الأزهر 356.1 ألف طالب بنسبة 3.15% من الإجمالي نفسه.

وفي الجامعات التكنولوجية بلغ عدد المقيدين 49.1 ألف طالب، وتصدرت جامعة برج العرب التكنولوجية بنسبة 20.4% بعدد 10.0 ألف طالب. تلتها جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بعدد 6.9 ألف طالب بنسبة 14.1%.

أما الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية فبلغ عدد طلابها 655.8 ألف طالب. وجاءت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في المقدمة بعدد 38.5 ألف طالب بنسبة 5.9%، تلتها جامعة 6 أكتوبر بعدد 3.31 ألف طالب بنسبة 4.8%.

وفي الأكاديميات بلغ عدد الطلاب المقيدين 45.4 ألف طالب، واستحوذت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على 30.5 ألف طالب بنسبة 67.2%. وجاءت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية في المرتبة التالية بنسبة 18% من إجمالي طلاب الأكاديميات.

وبلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة 874.8 ألف طالب خلال العام الدراسي 2025/2026، مقابل 841.7 ألف طالب في العام الدراسي 2024/2025، بزيادة بلغت 33.2 ألف طالب وبنسبة زيادة 3.9%.

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أعداد الخريجين وطلاب التعليم قبل الجامعي

بلغ إجمالي خريجي التعليم العالي 750.9 ألف خريج عام 2025، مقابل 743.1 ألف خريج عام 2024، بنسبة زيادة 1.0%. كما بلغ عدد خريجي الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والجامعات ذات الاتفاقيات 51.9 ألف خريج عام 2025.

بلغ إجمالي طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي 29.1 مليون طالب عام 2025/2026، منهم 25.8 مليون طالب بالتعليم العام و3.3 مليون طالب بالتعليم الأزهري. وقارن البيان ذلك بـ28.9 مليون طالب عام 2024/2025، منهم 25.8 مليون طالب بالتعليم العام و3.1 مليون طالب بالتعليم الأزهري، بزيادة بلغت نسبتها 0.5%.

بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الإعدادي 7.4 مليون طالب عام 2025/2026، منهم 6.7 مليون طالب بالتعليم العام و689.7 ألف طالب بالتعليم الأزهري. وكان العدد 7.1 مليون طالب عام 2024/2025، بزيادة بلغت 249.4 ألف طالب وبنسبة زيادة 3.5%.

بلغ إجمالي الطلاب بالتعليم الثانوي 3.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2025/2026، منهم 2.6 مليون طالب بالتعليم العام و527.4 ألف طالب بالتعليم الأزهري. وقارن البيان ذلك بـ2.9 مليون طالب في العام الدراسي 2024/2025، بزيادة بلغت 184.3 ألف طالب وبنسبة زيادة 6.3%.

وبلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الابتدائي 14.9 مليون طالب عام 2025/2026، مقابل 15.1 مليون طالب عام 2024/2025، ويشمل ذلك 13.1 مليون طالب بالتعليم العام و1.8 مليون طالب بالتعليم الأزهري. وتضمنت البيانات أيضا طلاب مرحلة ما قبل الابتدائي البالغ عددهم 1.5 مليون طالب عام 2025/2026.