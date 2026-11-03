الجمع بين المعاشات وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019

تعرف على حالات الجمع بين المعاشات وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وترتيب الأولوية عند استحقاق أكثر من معاش في مصر.

يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في مصر لفئات محددة من المستحقين الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل الناتج عن العمل، وفق ضوابط تختلف بحسب صلة القرابة وسبب استحقاق كل معاش. ويوضح القانون الحالات المسموح بها والحدود القانونية لذلك.

الحصول على معاشين في الوقت نفسه ليس أمرًا متاحًا لجميع المواطنين، بل هو حق يرتبط بشروط واستثناءات منصوص عليها في القانون. ولذلك يحرص كثيرون على معرفة موقفهم قبل التقدم بأي طلب.

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شروط الجمع بين أكثر من معاش

تشمل الفئات التي تنطبق عليها أحكام الجمع بين المعاشات الأرملة والأرمل والأبناء والوالدين والإخوة والأخوات، ممن يستحقون معاشًا عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى.

يحق للمستحق الجمع بين أكثر من معاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا، مع استكمال القيمة وفقًا لترتيب الأولوية المحدد بالقانون.

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يحق للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها المتوفى ومعاشها الشخصي، كما يجوز لها الجمع بين معاش الزوج ودخلها من العمل أو المهنة دون حدود. ويحق للأرمل الجمع بين معاش زوجته المتوفاة ومعاشه الشخصي، وكذلك الجمع بين معاش الزوجة ودخله من العمل أو المهنة دون حدود.

كما يسمح القانون للمستحق بالجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود، وهو ما يعكس حرص التشريع على تنظيم استحقاقات الأسرة بعد وفاة المؤمن عليه.

ترتيب الأولوية عند استحقاق أكثر من معاش

في الحالات التي لا ينطبق عليها استثناء الجمع دون حدود، حدد القانون ترتيبًا واضحًا للأولوية عند استحقاق أكثر من معاش، لتحديد المعاش الذي يُصرف أولًا.

يبدأ ترتيب الأولوية بالمعاش المستحق عن الشخص نفسه، ثم المعاش عن الزوج أو الزوجة، يليه المعاش المستحق عن الوالدين، ثم الأولاد، وأخيرًا الإخوة والأخوات.

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وفي حالة وجود فرق بين قيمة المعاش المستحق والمعاش الآخر، تتم دراسة استحقاق هذا الفرق وفقًا للقواعد والضوابط القانونية، بما يضمن تطبيق الأحكام بشكل منتظم على جميع المستحقين.

خطوات الاستعلام لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ليس الجمع بين المعاشات حقًا مطلقًا لجميع المستحقين، إذ يرتبط بالحالة الاجتماعية وسبب استحقاق المعاش ومدى انطباق الاستثناءات التي حددها القانون.

لذلك يتعين على أصحاب الحالات المتشابهة التوجه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن موقفهم التأميني، وتحديد قيمة المعاش المستحق وإمكانية الجمع وفقًا لكل حالة على حدة.

وتستهدف هذه الضوابط تنظيم استحقاقات المعاشات، وتحديد حقوق الفئات المستحقة وفقًا للأحكام التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.