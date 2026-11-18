الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن عن نمو التجارة بين مصر وأفريقيا بنسبة 15.3% خلال تسعة أشهر، مع استهداف تحسين البيانات المائية لدعم التنمية المستدامة.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي ، حيث بلغ إجمالي القيمة 8.2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر عام 2026. جاء هذا الارتفاع بنسبة 15.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، والتي سجلت 7.1 مليار دولار، مما يعكس تزايد الاعتماد المتبادل بين الاقتصاد ال مصر ي والشركاء في القارة السمراء. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع احتفال الجهاز بـ"يوم الإحصاء الأفريقي" الذي يصادف الثامن عشر من نوفمبر من كل عام.

تفاصيل الصادرات والواردات خلال تسعة أشهر

سجلت الصادرات المصرية نحو دول الاتحاد الأفريقي قيمة إجمالية بلغت 6.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بارتفاع قدره 8.5% مقارنة بـ5.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2025. وتصدرت ليبيا قائمة الدول المستوردة للسلع المصرية بـ1.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 19.3% من إجمالي الصادرات إلى القارة، تلاها السودان بـ0.9 مليار دولار (15.2%)، ثم المغرب والجزائر بكلاهما بقيمة 0.7 مليار دولار (11.3%).

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وفيما يخص الواردات المصرية من دول الاتحاد الأفريقي، ارتفعت القيمة إلى 2.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 1.5 مليار دولار في 2025، بنسبة ارتفاع حادة بلغت 41.6%. جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في الصدارة بمساهمات قدرها 379.0 مليون دولار (18.3% من إجمالي الواردات من أفريقيا)، يليها السودان بـ328.0 مليون دولار (15.9%)، ثم ليبيا بـ263.0 مليون دولار (12.7%)، وموريتانيا بـ215.0 مليون دولار (10.4%).

هيكلية السلع المتداولة بين مصر وأفريقيا

شهدت السلع المصدرة إلى دول الاتحاد الأفريقي تنوعاً واضحاً، حيث احتلت "آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها" المرتبة الأولى بقيمة 517.8 مليون دولار (8.5% من إجمالي السلع المصدرة خلال يناير-سبتمبر 2026)، تلتها "لدائن ومصنوعاتها" بـ478.2 مليون دولار (7.8%)، ثم "حديد وصلب ومصنوعاته" بـ344.7 مليون دولار (5.7%).

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أما بالنسبة للسلع المستوردة من دول الاتحاد الأفريقي، فقد هيمنت "النحاس ومصنوعاته" على المشهد بقيمة 571.0 مليون دولار، محققة نسبة 27.6% من إجمالي الواردات من هذا التكتل خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026. وجاءت "وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها" في المركز الثاني بـ380.0 مليون دولار (18.4%)، تلتها "بن وشاي وبهارات" بـ199.0 مليون دولار (9.6%)، وأخيراً "لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى" بـ172.0 مليون دولار (8.3%).

التعاون المؤسسي والتركيز على الموارد المائية

يُحتفل بيوم الإحصاء الأفريقي هذا العام تحت شعار: "إضفاء الطابع المؤسسي على إحصاءات المياه والصرف الصحي من أجل تنمية مستدامة وقادرة على التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا". هذا الشعار يعكس إدراكاً عميقاً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن المياه هي عصب التنمية وشريان الحياة، وأن البيانات الإحصائية الدقيقة حول الموارد المائية لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت ركيزة أساسية لتمكين صانعي القرار من بناء استراتيجيات استباقية.

يأتي هذا التوجه متسقاً تماماً مع حرص مصر الدائم على دعم غايات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بـ"ضمان المياه النظيفة والنظافة الصحية للجميع وإدارتها مستداماً"، تماشياً مع مستهدفات أجندة أفريقيا 2063. يعمل الجهاز من خلال توظيف أحدث المؤشرات وقواعد البيانات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، على إنتاج إحصاءات موثوقة تدعم مسيرة التكامل الأفريقي، وترسخ مسار النمو المشترك نحو مستقبل أكثر استقراراً.

آفاق التبادل التجاري مع دول الساحل والصحراء

بالإضافة إلى التجارة مع دول الاتحاد الأفريقي ككل، سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نمواً قوياً في التبادل التجاري مع دول الساحل والصحراء تحديداً. بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول 5.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقارنة بـ4.9 مليار دولار في 2025، بنسبة ارتفاع قدرها 17.5%.

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وتفصيلاً، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الساحل والصحراء 4.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 مقابل 4.0 مليار دولار في 2025، بنسبة ارتفاع 9.8%. وعلى صعيد الواردات، سجلت مصر واردات من دول الساحل والصحراء بقيمة 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2026، مقابل 0.8 مليار دولار في 2025، مما يمثل ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 54.1%، مما يؤكد عمق الروابط الاقتصادية التي يتم تعزيزها عبر التعاون الإحصائي.