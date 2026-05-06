الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوجه شركات الاتصالات لطرح باقات جديدة للإنترنت الثابت والمحمول

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن توجيهات جديدة لشركات الاتصالات في مصر، تشمل طرح باقات جديدة للإنترنت الثابت والمحمول، مع تخفيضات في الأسعار وتوفير تصفح مجاني للمواقع الحكومية والتعليمية، بهدف تعزيز الشمول الرقمي ودعم التحول الرقمي في البلاد.

وشملت هذه التوجيهات طرح باقات جديدة للإنترنت الثابت وخدمات المحمول، حيث تم إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، مما يمثل انخفاضًا ملحوظًا في التكلفة. كما تم طرح باقة محمول جديدة بقيمة 5 جنيهات، مقارنة بأقل باقة سابقة كانت تكلف 13 جنيهًا، مما يعزز القدرة الشرائية للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، تم إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، مما يساهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وفي الوقت نفسه، وافق الجهاز على تحريك أسعار بعض الباقات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقيقة المكالمات للثابت والمحمول، وأسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون تغيير. وأوضح الجهاز أن هذه القرارات تأتي لدعم استدامة تطوير القطاع وتحسين جودة الخدمات، في ظل زيادة ملحوظة في معدلات استخدام الإنترنت الأرضي بلغت 36% خلال عام واحد، ما أدى إلى ضغط متزايد على الشبكات.

وأشار البيان إلى أن التعديلات السعرية تعكس ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار، نتيجة تغيرات اقتصادية شملت سعر الصرف، والطاقة، وتكاليف الوقود، فضلًا عن زيادة أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية والشحن الدولي. وأكد الجهاز استمراره في مراقبة جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين، بما يحقق التوازن بين الكلفة والجودة ويدعم مسار التحول الرقمي في مصر.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر في الجهاز أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الشمول الرقمي، حيث تسعى مصر إلى تحقيق تغطية إنترنت واسعة النطاق، وتوفير خدمات الاتصالات بأسعار معقولة لجميع الفئات الاجتماعية. كما تم التأكيد على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ودعم المبادرات الحكومية في مجال التعليم الإلكتروني، والخدمات الحكومية الإلكترونية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في زيادة معدلات استخدام الإنترنت، وتعزيز المنافسة بين شركات الاتصالات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، أكد الجهاز الوطني لتنظيم الاتصالات على أهمية التعاون مع الشركات العاملة في القطاع، لضمان تحقيق هذه الأهداف، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان جودة الخدمات المقدمة





