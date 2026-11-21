تطلق أجهزة الدولة المصرية حملة شاملة لترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع الاتحادات الأهلية، مع التركيز على نشر قانون 172 لسنة 2025 وأهمية القطع الموفرة.

أطلقت أجهزة الدولة المصرية حملة توعوية واسعة النطاق لتعزيز ترشيد استهلاك المياه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. يأتي هذا الانطلاق الرسمي ضمن إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت على ضرورة تعزيز سبل التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد نظم هذا الحدث الإعلامي والتوعوي جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون الوثيق مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة.

استراتيجية ترشيد الاستهلاك والقطع الموفرة

أكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن التوسع في استخدام القطع الموفرة للمياه يمثل حلاً عملياً وفعالاً لخفض معدلات الاستهلاك دون المساس بكفاءة الاستخدام أو الإخلال بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه القطع التقنية تسهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة الهدر المائي وترشيد الاستهلاك داخل المنازل والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى دورها المحوري في تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية الشحيحة.

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وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى أن نشر الوعي المجتمعي بمزايا هذه القطع وتشجيع المواطنين على تركيبها داخل منازلهم يُعد ركيزة أساسية في جهود الجهاز لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض من المياه. وتابع أنه لا يمكن فصل هذا الجانب التقني عن الجانب القانوني، حيث يمثل نشر الوعي بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 محوراً أساسياً في استراتيجية الجهاز لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم بدقة.

شراكة المجتمع المدني في نشر الوعي

من جانبه، أوضح الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن مؤسسات العمل الأهلي تُشكّل شريكاً أساسياً وأوحد في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والقومي. وأشار الدكتور طلعت عبد القوي إلى أن الجمعيات الأهلية تتميز بانتشار جغرافي واسع وقواعد جماهيرية ممتدة في مختلف المحافظات، مما يمنحها القدرة الفريدة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والمساهمة الفاعلة في تغيير أنماط السلوك الاستهلاكي غير الرشيد.

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وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أهمية التوسع الملحّ في تركيب القطع الموفرة للمياه بمقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية، لجعل هذه المقار نموذجاً عملياً يُحتذى به في ترشيد الاستهلاك وتطبيق أفضل الممارسات. وأشار الدكتور طلعت عبد القوي إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية الميدانية وطرق الأبواب، لحث المواطنين على تركيب هذه القطع داخل منازلهم، والتعريف بدورها الحيوي في خفض معدلات الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية للأبناء.

أهمية القانون وحقوق المستهلك

في سياق متصل، أعربت الدكتورة عبير عصام، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة، عن تقديرها البالغ للتعاون المثمر مع الجهاز التنظيمي والاتحاد العام في تنظيم هذه الندوة التوعوية الهامة. وأكدت الدكتورة عبير عصام أن الجمعيات الأهلية بالمحافظة تمتلك إمكانات كبيرة وشبكة واسعة من التواصل المجتمعي، مما يؤهلها للمساهمة الفاعلة في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وترسيخ القيم البيئية among مختلف شرائح المجتمع.

وأوضحت الدكتورة عبير عصام حرص الاتحاد الإقليمي على دعم المبادرات التي تستهدف رفع وعي المواطنين بالقضايا الخدمية والبيئية، وتفعيل دور الجمعيات المحلية في نقل الرسائل التوعوية إلى مختلف المناطق والفئات العمرية. كما أشارت رئيسة الاتحاد الإقليمي بمحافظة الجيزة إلى أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الجهات المعنية للمشاركة في تنفيذ المبادرات الميدانية، وتحويل رسائل التوعية النظرية إلى ممارسات إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

أثر القانون 172 والمشاركة المجتمعية

خلال فعاليات الندوة، استعرض ممثلو الجهاز التنظيمي بشكل مفصل أبرز أحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، موضحين اختصاصات الجهاز ودوره الرقابي والتنظيمي في متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تناول الخبراء حقوق المستهلكين وواجباتهم وآليات تلقي الشكاوى والتعامل معها بشفافية، إلى جانب مناقشة أهمية استخدام القطع الموفرة للمياه ودورها الحاسم في خفض معدلات الاستهلاك مع الحفاظ على كفاءة الاستخدام.

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ومن جانبهم، استعرض مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة جهود الشركة ومشروعاتها المختلفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن أنشطتها الواسعة في مجال التوعية والمشاركة المجتمعية. وأشاروا إلى الآليات المتبعة لتعزيز التواصل مع المواطنين ونشر الممارسات الإيجابية في التعامل مع المياه، مؤكدين أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التوعوية التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وفي إطار الاهتمام الكبير بتعزيز دور الشباب في القضايا المجتمعية والبيئية، أتاحت الندوة مساحة واسعة لمشاركة طلاب أكاديمية الفنون في فعالياتها، تأكيداً على أهمية الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية في دعم الرسائل التوعوية ونشر ثقافة الحفاظ على المياه. وتهدف هذه المشاركة الشبابية إلى توسيع نطاق وصول رسائل التوعية إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه الموارد المائية، بما يدعم توجهات الدولة نحو ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة المائية الشاملة.