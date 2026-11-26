الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطلق مبادرة بالتعاون مع شركات المحمول لمضاعفة تبرعات العملاء عبر المحافظ الإلكترونية لدعم متضرري حادث الوراق، وتستمر حتى نهاية ديسمبر.

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بقرار من المهندس رأفت هندي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة إنسانية طارئة تهدف إلى مضاعفة التبرعات المقدمة من المواطنين لدعم ضحايا ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بالوراق. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات المحمول العاملة في السوق المصرية لتحقيق أقصى أثر مجتمعي.

آلية المبادرة ومضاعفة التبرعات الرقمية

تستند المبادرة إلى آلية بسيطة وفعالة، حيث تتعهد كل شركة اتصالات بالتبرع بمبلغ مساوٍ لإجمالي المبالغ التي تبرع بها عملاؤها عبر محافظهم الإلكترونية الخاصة بالشركة. وبذلك يتم مضاعفة القيمة الإجمالية للتبرعات، مما يعزز الأثر الاجتماعي ويساهم في تقديم مساعدة مالية أكبر للمتضررين بشكل أسرع وأكثر كفاءة من القنوات التقليدية.

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يعكس هذا الإجراء الدور المجتمعي الفاعل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحرصه على تعزيز مساهمة شركات الاتصالات في دعم الجهود الإنسانية الوطنية. وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع المصري في أوقات الأزمات والكوارث، مستفيدين من الانتشار الواسع للحلول الرقمية.

جهات الصرف ومدتها الزمنية

خصصت المبادرة التبرعات المجمعة لدعم جهات خيرية وإنسانية محددة تتعامل مباشرة مع الحالات الأكثر احتياجاً. وتشمل هذه الجهات الهلال الأحمر المصري، ومستشفى أهل مصر، ومستشفى الناس، ومؤسسة الجود الخيرية. تم تحديد مدة سريان المبادرة لمدة شهر كامل، اعتباراً من تاريخ 26 نوفمبر 2026، لضمان استمرارية التدفق المالي والدعم للمشاريع الإنسانية.

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يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويعتبر هذا النهج تجسيداً عملياً لرؤية الدولة في توظيف إمكانات قطاع الاتصالات والحلول الرقمية الحديثة لخدمة الصالح العام ومساندة المتضررين في الأزمات الطارئة.

الدور المجتمعي وشركات الاتصالات

تلعب شركات المحمول دوراً محورياً في هذه المبادرة من خلال توفير المنصات التقنية والمحفظة الإلكترونية التي يسهل من خلالها المواطنين عملية التبرع. يعكس اختيار هذه القنوات الرقمية السرعة في جمع التبرعات وتحويلها للجهات المستفيدة، مما يقلل من المعوقات البيروقراطية ويزيد من الشفافية في استخدام أموال التبرعات.

يأتي إطلاق هذه المبادرة استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية والحوادث المفاجئة. ويعتبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الجهات الرائدة في مصر التي تستشعر المسؤولية الاجتماعية وتبادر بشكل استباقي لتنظيم وتنسيق الجهود بين الشركات التابعة لها لتحقيق المنفعة العامة.