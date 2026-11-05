الجهاز المركزي للإحصاء يرفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر 2026

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أكتوبر 2026 بـ 0.6%، مع تسجيل معدل تضخم سنوي 12%. تفاصيل شاملة لبيانات القطاعات.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رسميًا، اليوم، عن البيانات الرسمية المتعلقة بتقلبات الأسعار على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر من عام 2026، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر يعكس الضغوط المستمرة على ميزانيات الأسر والمستهلكين في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

ارتفاع المؤشر العام وأسباب الارتفاع

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 296.1 نقطة خلال شهر أكتوبر 2026، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 0.6% عن شهر سبتمبر 2026، وهي الأرقام التي تعكس الوضع الدقيق لأسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.

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ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع الشهري المتزايد إلى تغيرات ملحوظة في أسعار مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، حيث جاء ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.1%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5%، كعوامل رئيسية تساهم في دفع المؤشر العام للأعلى.

إلى جانب ذلك، ساهمت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.7%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.3%، في تشكيل الصورة الكلية لارتفاع تكلفة سلة المستهلك الغذائية خلال هذا الشهر المحدد من عام 2026.

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تضخم سنوي وتراجع معدلات النمو

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية عند نسبة 12% لشهر أكتوبر 2026، مقارنة بنسبة 12.8% عن شهر سبتمبر 2026، وهو انخفاض طفيف في وتيرة التضخم السنوي يشير إلى بعض الاستقرار النسبي في وتيرة الارتفاعات السعرية مقارنة بالأشهر السابقة، رغم استمرار الضغوط.

في تحليل مفصل لأداء أقسام السلة الاستهلاكية المختلفة، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 0.8% خلال أكتوبر 2026، وكان ذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.1%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5%، مما عزز من ارتفاع القطاع الغذائي.

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 0.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.4%، بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.3%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.4%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.4%، ومجموعة الأحذية بنسبة 0.5%، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 0.2%.

تكاليف السكن والخدمات والمرافق

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره 0.6%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.9%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.1%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2%، مما يعكس زيادة في تكاليف البنية التحتية المنزلية.

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره 0.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.5%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.8%، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.4%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.9%.

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فيما يخص القطاعات الأخرى، سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 0.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.0%، مما يشير إلى استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين خلال فترة الربع الأخير من عام 2026.

تغيرات النقل والثقافة والسلع المتنوعة

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره 0.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 0.6%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.8%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.1%، وهي الأرقام التي تسلط الضوء على الزيادة الكبيرة في تكلفة التنقل اليومي للأفراد والأسر.

كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره 0.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.5%، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.3%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.0%.

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره 0.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.2%، فيما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.9%.

جاء هذا الارتفاع العام بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.6%، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 0.6%، وهي القطاعات التي سجلت انكماشًا في أسعارها وساهمت بشكل محدود في تخفيف حدة الارتفاع العام للمؤشر خلال شهر أكتوبر 2026.