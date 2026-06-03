الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع على منطقة استراتيجية

قال خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنَّ من أبرز علامات عدم الرضا بقضاء الله تعالى، أن يتحول الألم إلى اعتراض على الحكم الإلهي

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قال خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنَّ من أبرز علامات عدم الرضا بقضاء الله تعالى، أن يتحول الألم إلى اعتراض على الحكم الإلهي، أو محاولة لمساءلة الله سبحانه وتعالى بعبارات مثل: لمذا فعلت بي ذلك؟ ، رغم التزام الإنسان بالعبادة والطاعة.

وأضاف خلال حلقة خاصة بعنوان حوار الأجيال، ببرنامج لعلهم يفقهون على قناة dmc، أنّ الحزن على البلاء أمر طبيعي لا يتعارض مع الرضا بالقضاء، لكن الخطورة تكمن في تحول هذا الحزن إلى سخط أو اعتراض أو سوء أدب مع الله عز وجل. وضرب مثالًا بطبيب أجرى عملية جراحية لمريضين، فاعترض أحدهما على الألم ووجّه اللوم للطبيب، بينما قابل الآخر الطبيب بالشكر والدعاء رغم معاناته، موضحًا أن الفارق بينهما هو حسن الأدب في التعامل مع الابتلاء.

ونوه بأن العبد يجوز له أن يشكو إلى الله لا أن يشكو على الله، مستشهدًا بقول أيوب عليه السلام أنني مسّني الضُرّ وأنت أرحم الرحيمين، وكذلك قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فالهو يشفين، موضحًا أن هذا الأسلوب يعكس قمة الأدب مع الله في الخطاب. وأشار الجندي إلى أن العبودية لله تقوم على ثلاثة أركان: امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والرضا بقضائه وقدره، مؤكدًا أن الرضا لا يعني غياب الألم، وإنما يعني عدم الاعتراض على القضاء.

واستشهد بقوله تعالى فوجدا عبدًا من عبادنا، موضحًا أن التعبير القرآني يدل على تعدد مراتب العبودية، وأن الفضل يكون لمن حقق كمال الأدب مع الله في كل حال. وشدد على أن الابتلاء يُقابل بالصبر والرضا، لا بالسخط أو الاعتراض، مع التفريق بين الشكوى إلى الله والشكوى من الله.





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