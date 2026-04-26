الجيزة: ضبط 26 شخصًا قبل إقامة حفل منافٍ للآداب في فيلا بمدينة 6 أكتوبر

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة تفاصيل مثيرة حول قضية ضبط 26 شخصًا، بينهم فتاة، قبل إقامة حفل يثير الشبهات ومخالف للآداب العامة داخل فيلا فاخرة ب مدينة 6 أكتوبر .

التحقيقات الأولية بينت أن ثلاثة من المتهمين قاموا بالإعلان عن تنظيم هذا الحفل بهدف ممارسة الرذيلة والفجور، مستهدفين بذلك مجموعة من الشباب والشابات. وقد قام هؤلاء المتهمون باستئجار الفيلا خصيصًا لهذا الغرض، ووضعوا رسومًا للدخول، حيث استقبلوا 22 شابًا وفتاة مقابل دفع مبالغ مالية محددة. وتضمنت خططهم إقامة حفل يتضمن أفعالًا مخلة بالآداب العامة، وممارسات مجون وشذوذ جنسي، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لقيم المجتمع وتقاليده.

وأظهرت التحقيقات أن الفتاة المتهمة كانت على علاقة صداقة ببعض الشباب الذين حضروا الحفل، وكانت هي من قامت بدعوتهم لحضور هذه التجمعات غير القانونية. وقد تلقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة معلومات استخباراتية دقيقة حول استعداد المتهمين لإقامة هذا الحفل، مما استدعى الحصول على إذن من النيابة العامة لشن حملة مداهمة. وعلى الفور، تم تشكيل فريق أمني متخصص، وانطلقوا إلى الفيلا، حيث تمكنوا من ضبط جميع المتواجدين في الداخل، وهم ثلاثة منظمين للحفل و22 شابًا وفتاة.

وتم نقلهم جميعًا إلى النيابة العامة، حيث بدأت التحقيقات على الفور. وقد قررت الجهات المختصة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الشروع في إقامة حفل مخالف للآداب العامة، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة الجريمة وضبط الأمن، وحماية القيم الأخلاقية للمجتمع. كما كشفت التحريات الأمنية الأولية عن أن المتهمين لم يقوموا بالحصول على أي تصاريح رسمية لتنظيم هذا الحفل، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للفعاليات العامة.

وقد رصدت مباحث الآداب معلومات تفيد بالاستعداد لتنظيم الحفل بشكل سري ودون علم السلطات المختصة. وأكدت التحريات أن القائمين على الحفل لم يلتزموا بأي من الشروط والإجراءات القانونية اللازمة، مما يشير إلى نيتهم المسبقة لإخفاء أنشطتهم غير القانونية. وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الفيلا، وتمكنت من ضبط المتهمين قبل بدء الحفل.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات الموجودة داخل الفيلا، بما في ذلك الأدوات والمواد التي كانت ستستخدم في الحفل، واقتياد المتهمين إلى ديوان القسم لاستكمال الإجراءات القانونية. وتواصل جهات التحقيق المختصة سماع أقوال المتهمين، وجمع الأدلة اللازمة لإدانة المتورطين في هذه الجريمة. كما طلبت النيابة العامة تحريات أجهزة الأمن التكميلية حول الواقعة، لبيان دور كل متهم ومدى تورطه في تنظيم الحفل، وتحديد المسؤولين عن التخطيط والإعداد لهذا الحفل المخالف.

وتؤكد النيابة العامة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحقيق العدالة، ومعاقبة المتهمين وفقًا للقانون





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

محاكمة المتهم بإنهاء حياة طليقته أمام ابنها.. الأحدتستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بوادى النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، الأحد المقبل 26 أبريل 2026 محاكمة المتهم بقتل طليقته

Read more »

آبل تغلق باب تجسس الـ FBI على الرسائل المحذوفة بتحديث طارئأطلقت آبل اليوم تحديثات iOS 26.4.2 و iPadOS 26.4.2 و iOS 18.7.8 و iPadOS 18.7.8 لمعالجة ثغرة استخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

Read more »

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلادكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 26 أبريل 2026، متوقعة انخفاضًا طفيفًا ...

Read more »

كليتا التربية والدعوة بجامعة الأزهر تنظِّمان مؤتمرا عن تحديات العصر الرقميتُطلق جامعة الأزهر ممثلة في كليتي التربية للبنين بالقاهرة والدعوة الإسلامية بالقاهرة، يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026م، فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بقاعة المؤتمرات بكلية التربية تحت عنوان: «رُوَّادُ

Read more »

أولى جلسات الاستئناف فى قضية جواهرجى البحيرة.. اليومتنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الأحد 26 أبريل 2026، أولى جلسات استنئناف ضد الحكم الصادر من جنايات دمنهور

Read more »

رياح بسرعة 40 كيلو .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليومتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأحد 26 أبريل 2026 انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في ظل

Read more »