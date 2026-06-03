الجيزة تعلن تطعيم 7674 كلبا ضالا وتعقيم 1294 آخرين في إمبابة

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب على مناقشة حزمة من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، بهدف تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم (187 لسنة 2023)، بهدف حل أكثر من 90% من الملفات العالقة.

أعلنت اللجان النوعية بمجلس النواب عن تقدمها في مناقشة حزمة من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، بهدف تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم (187 لسنة 2023)، بهدف حل أكثر من 90% من الملفات العالقة، وإزالة العقبات التنفيذية التي واجهت المواطنين على أرض الواقع.

وصرح النائب إيهاب منصور، أنّ الموافقة على المقترحات البرلمانية المقدمة، من شأنه حل أكثر من 90% من الملفات العالقة، ما يسمح للمواطن بتقنين وضعه والإفلات من عقوبات قطع المرافق. وتشمل المقترحات المقدمة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحديث التصوير الجوي للمباني حتى نهاية عام 2025، وتسريع إصدار الأحوزة العمرانية، ومعالجة أوضاع المباني المتناثرة خارج الكتل السكنية.

وتشير التوجهات الحكومية إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن عددًا من التيسيرات المهمة، على رأسها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، ومد فترة تقديم طلبات التصالح لفترة إضافية، وخصم 50% لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة. وتتضمن الرؤية الحكومية الجديدة منح المحافظات صلاحيات أوسع للتعامل مع ملفات قانون التصالح، بما يساهم في تسريع إجراءات الفحص والبت في الطلبات، وتقليل المدد الزمنية المطلوبة لإنهاء الإجراءات.

وتراهن الدولة على المنظومة الإلكترونية الموحدة في إدارة قانون التصالح، من خلال إنشاء قواعد بيانات دقيقة للعقارات المخالفة والمتصالح عليها، واستخدام الخرائط الرقمية والإحداثيات الجغرافية ووسائل الدفع الإلكتروني





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