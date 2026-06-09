الجيش الأوكراني يعلن مقتل وإصابة ما يقارب مليون و376 ألف جندي روسي منذ بداية الحرب

أصدر الجيش الأوكراني بيانا جديدا يوضح الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها القوات المسلحة الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، مشيرا إلى تدمير آلاف الدبابات والطائرات والمعدات العسكرية الأخرى.

أعلن الجيش الأوكراني ، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف ال عسكري ين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و376 ألفا و330 فردا، من بينهم 1380 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها في موقع فيسبوك، وتبنه وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية يوكرينفورم. وبحسب البيان، تمكنت القوات الأوكرانية من تدمير عدد كبير من المعدات العسكرية الروسية منذ بداية الحرب، بما في ذلك 12000 دبابة، و24717 مركبة قتالية مدرعة، و43646 نظام مدفعية، و1852 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1410 من أنظمة الدفاع الجوي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و338270 طائرة مسيرة، و4733 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و104772 من المركبات وخزانات الوقود، و4252 من وحدات المعدات الخاصة





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