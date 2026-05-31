الجيش الأمريكي يضرب قارب يُشتبه في تهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ

الجيش الأمريكي يضرب قارب يُشتبه في تهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ
📆5/31/2026 2:54 PM
ضرب الجيش الأمريكي قارب يُشتبه في أنه لتهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال في أحدث عملية ضمن حملة موسعة ضد تهريب المواد المخدرة.

أعلن الجيش الأمريكي أنه ضرب قاربا يشتبه في أنه لتهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال في أحدث عملية ضمن حملة موسعة ضد تهريب المواد المخدرة.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة، إن القارب كان يسير على طول طريق معروف لتهريب المخدرات وفقا لتقييمات استخباراتية. ولطالما أدت العمليات إلى وقوع وفيات، حيث أعلن الجيش الأمريكي أول أمس الجمعة، ضربة مماثلة أسفرت أيضا عن مقتل ثلاثة أشخاص. وتعاني الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة، من إساءة استخدام المخدرات وتهريبها، وألقت الإدارة باللوم على الشبكات الإجرامية الأجنبية والمهربين في المساهمة في هذه المشكلة.

ويعد الهجوم الأخير هو الرابع من نوعه خلال الأسبوع الجاري؛ ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 205 أشخاص، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. وأعلنت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، عن الضربة مستخدمة صيغتها المعتادة بأن الزورق كان "منخرطا في عمليات تهريب مخدرات" وتديره منظمة مصنفة إرهابية، دون تقديم أي أدلة تثبت هذه المزاعم. وتأتي هذه الحادثة كأحدث حلقة في سلسلة حملة مستمرة منذ شهور تستهدف قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات عبر البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الأمريكي، على وسائل التواصل الاجتماعي، زورقا صغيرا يطفو في المحيط قبل أن يتم استهدافه وتلتهمه كرة من اللهب

