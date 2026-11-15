الجيش السوداني يسيطر على ثلاث مناطق في غرب كردفان شرقي النهود

الجيش السوداني والقوات المساندة تفرض سيطرتها على مناطق خماسات ومركب وأم عويشة في غرب كردفان وسط تصاعد المواجهات مع قوات الدعم السريع منذ أكتوبر.

أعلنت مصادر عسكرية محلية السبت عن سيطرة الجيش السوداني وقواته المساندة على ثلاثة مناطق استراتيجية وعدة قرى بولاية غرب كردفان ، وذلك شرق مدينة النهود التي تُعد ثاني أكبر مدن الولاية. وقد شمل التقدم العسكري الذي نفذه الجيش السوداني مناطق خماسات، ومركب، وأم عويشة، مما يعزز من السيطرة الميدانية للقوات الحكومية على أجزاء واسعة من المنطقة الاستراتيجية.

تفاصيل السيطرة العسكرية على مناطق غرب كردفان

وقد أفادت مصادر عسكرية موثوقة لوكالة الأناضول أن قوات الجيش السوداني والقوات المساندة واصلت زخم تقدمها العسكري داخل ولاية غرب كردفان، حيث تمكنت من فرض سيطرة كاملة على المدن المذكورة سابقاً. وأكدت المصادر نفسها أن القوات الحكومية تواصل دفعها الأمامي في الاتجاه المباشر نحو مدينة النهود، التي شكلت هدفاً استراتيجياً في هذه المعارك، بعد أن نجحت في فرض سيطرتها السابقة على مدينة الخوي يوم الجمعة.

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كما قامت عناصر من الجيش السوداني والقوات المساندة ببث مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، توثق بدقة دخول القوات إلى مناطق خماسة وأم عويشة، مما يؤكد الاستيلاء العسكري على تلك المواقع. ولم يصدر أي تعليق فوري أو رد رسمي من قوات الدعم السريع بشأن هذه التطورات الميدانية الجديدة أو التغيرات في خط المواجهة العسكرية الحالية.

استراتيجية الجيش السوداني في ولاية غرب كردفان

وتأتي هذه التطورات العسكرية اللاحقة كخطوة تالية للتقدم الذي شهده الجيش السوداني في ولاية غرب كردفان مؤخراً، والذي تضمن السيطرة الكاملة على مدينة الخوي. تقع مدينة الخوي على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة النهود، مما يجعلها نقطة محورية في المعارك الجارية. وفي ذلك السياق، سيطر الجيش السوداني وقواته المساندة على مدينة الخوي يوم الجمعة، وذلك عقب خوض معارك مباشرة عنيفة مع قوات الدعم السريع، وفقاً لإعلان صادر عن مسؤولين سودانيين رسميين.

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وقبل السيطرة على مدينة الخوي مباشرة، في الأسبوع السابق، سيطر الجيش السوداني على منطقة عيال بخيت التي تقع شمال غرب مدينة الخوي، بعد معارك حامية الوطيس مع قوات الدعم السريع، وفقاً لمصادر مطلعة لشبكة الأناضول. هذا التسلسل الزمني للعمليات العسكرية يوضح الجهد المنظم الذي تبذله القوات الحكومية لتوسيع رقعة سيطرتها في تلك الولايات الحدودية.

تصاعد المواجهات والعواقب الإنسانية في السودان

وتأتي هذه المعارك والسيطرة العسكرية في ظل تصاعد حاد للمواجهات العسكرية المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، امتداداً لـ ولاية غرب كردفان لتشمل ولايات إقليم كردفان الثلاث بالكامل، وهي شمال كردفان، وغرب كردفان، وجنوب كردفان. وقد بدأت هذه الموجة من التصعيد والاشتباكات المكثفة في 25 أكتوبر الماضي، مما زاد من حدة المعارك وضغط العمليات العسكرية على السكان المدنيين في تلك المناطق.

وتستذكر السودان حتى تاريخه حرباً مدمرة اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل عام 2023، وقد أسفرت هذه الحرب المستمرة عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص. كما أدت هذه الصراعات العسكرية إلى نزوح قسري نحو 13 مليون شخص من ديارهم، وفقاً لتقديرات أممية رسمية، مما يخلق أزمة إنسانية كبرى تهدد استقرار المنطقة ومجتمعها المدني.