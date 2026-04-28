الجيش المصري يحمي ولا يبغي.. والبابا تواضروس الثاني يصل فيينا في ثاني محطات جولته الخارجية

أكد محمد مختار جمعة أن الجيش المصري يحمي البلاد دون طموح في التوسع، بينما كشف زiad بهاء الدين عن تراجع مستوى معيشة الطبقة الوسطى في مصر. وفي الوقت نفسه، نشر مشروع الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بينما وصل البابا تواضروس الثاني إلى فيينا في ثاني محطات جولته الخارجية.

في سياق الأحداث السياسية والعسكرية في المنطقة، أكد محمد مختار جمعة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الجيش المصري هو جيش رشيد يحمي ولا يبغي، لكنه نار تحرق المعتدين، مشيرًا إلى الدور الحيوي للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وفي سياق آخر، كشف زiad بهاء الدين، الخبير الاقتصادي، أن الطبقة الوسطى لم تختفي في مصر، لكنها تعاني من تراجع مستوى معيشتها، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز قدرتها على الصمود. وفي الوقت نفسه، تم نشر مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يهدف إلى تحسين ظروف المعاشات والتأمينات للمواطنين، وسط توقعات بتأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وفي إطار الزيارات الخارجية، وصل البابا تواضروس الثاني إلى العاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم، في ثاني محطات جولته الخارجية التي بدأها أمس الأول بزيارة تركيا. استقبله في المطار السفير محمد نصر، سفير مصر في النمسا، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، والقنصل المصري المستشار محمد البحيري، بالإضافة إلى نيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا وعدد من الآباء الكهنة. توجه البابا إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس في أوبرزيبنبرون، حيث استقبله مجمع رهبان الدير.

يرافق البابا خلال الزيارة عدد من الأساقفة والرهبان، منهم الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب البابا، والقس مارك أسعد كاهن كنيستنا في تركيا. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأوروبية، وتعزيز التعاون الثقافي والديني بين مصر والدول الأوروبية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الجيش المصري البابا تواضروس الثاني الطبقة الوسطى التأمينات الاجتماعية العلاقات الخارجية

United States Latest News, United States Headlines