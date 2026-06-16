الجيش الإسرائيلي يضاعف نشاطه الاستيطاني غرب دورا بطنوخ طاروسا ويستعد لوضع حجر الأساس لمستوطنة "ناحال دورون"

قوات الاحتلال تعزيز عملياتها العسكرية غرب دورا، تغلق طرقاً رئيسية وتضع أسس مستوطنة جديدة باسم نهال دورون في جبل طاروسا، ما يزيد من حدة التوترات ويدفع المجتمع الدولي للانتصار على الاستيطان غير الشرعي.

تسعى القوات الإسرائيلية إلى توسيع وجودها الاستيطاني في الضفة الغربية ، حيث أعلنت تقارير فلسطينية اليوم الثلاثاء أن القوات قامت بتكثيف عملياتها الميدانية غرب مدينة دورا جنوب الخليل.

جاء ذلك في سياق تحركات مستوطنية واسعة النطاق تمهيدًا لوضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة تُدعى "ناحال دورون" في منطقة جبل طاروسا. بحسب ما أوردته مصادر فلسطينية موثوقة، فقد تم إغلاق عدد من الطرق الحيوية في مناطق دير سامت، حمصة، سوبا وطاروسا، إضافة إلى توجيه تعزيزات عسكرية إلى الموقع، مصحوبة بمجموعات من المستوطنين.

هذه الخطوة تُعَدّ جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى ربط البؤر الاستيطانية القائمة في محافظة الخليل بشبكة مستوطنات جديدة، ما يثير مخاوف متزايدة من تسريع عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الحصص الإسرائيلية في المنطقة





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