الجيش اليمني يحبط هجوما حوثياً في تعز ويدمر دوريات مدرعة

القوات الحكومية اليمنية تقضي على هجوم مفاجئ لجماعة الحوثي شمالي تعز، بينما تدفع المليشيات بتعزيزات مدرعة للسيطرة على المناطق الاستراتيجية في المحافظة.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، يوم الخميس، عن إحباط هجوم كبير شنته مليشيا الحوثي على الجبهة الشمالية ل مدينة تعز ، مما أجبر المسلحين على التراجع والهروب من ساحة المعركة. وأكد مصدر عسكري رفيع المستوى أن قوات الجيش، مدعومة بكتائب المقاومة الشعبية، تمكنت من كسر خطوط الدفاع الحوثية وإنهاء محاولتها للسيطرة على أجزاء من الريف الشمالي.

تفاصيل الهجوم والرد العسكري الحكومي

ذكر المصدر العسكري أن العمليات العسكرية الناجحة شملت صد الهجوم المفاجئ الذي استهدف مواقع استراتيجية في الشمال، مما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المهاجمين وإجبارهم على الفرار تاركين خلفهم معدات ومواقع كانوا قد احتلوها مؤقتاً. وأشارت التقارير الميدانية إلى أن المقاومة الشعبية لعبت دوراً محورياً في تصفية الهجوم، مما سمح للجيش بتأمين الجبهة وإعادة الاستقرار المؤقت للمنطقة المتضررة من القتال.

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تعزيزات حوثية جديدة في جبهة الشقب

في سياق متزامن مع الهزيمة التي منيت بها الميليشيات، أفادت مصادر بأن جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جنوب محافظة تعز لتعزيز دفاعاتها أمام التقدم الحكومي. وشملت هذه التعزيزات وصول دوريات مدرعة ودبابات قادمة من اتجاه مدينة الدمنة، والتي توجهت نحو جبهة الشقب، بالإضافة إلى إرسال ثماني دوريات من طريق ذي البرح باتجاه منطقة الصراري في جنوب المحافظة.

يهدف هذا التدفق العسكري الحوثي إلى إعادة ترتيب أوراقه الدفاعية في ظل تراجع مساحات سيطرته، حيث كانت المحافظة مسرحاً لمعارك عنيفة أدت إلى تغيير في موازين القوى على الأرض لصالح القوات الحكومية في العديد من القطاعات الريفية.

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إجلاء قسري للمواطنين قرب السجن المركزي

وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً وقلقاً بين السكان المحليين، نقلت مصادر ميدانية غير رسمية أن مقاتلي الحوثي أنذروا مواطنين بالخروج من منازلهم وتوجيههم نحو منطقة السجن المركزي في تعز، مع السماح لهم بالعودة إلى ديارهم بعد انقضاء أربعة أيام من الأمر الإداري. ولم يوضح المصدر الميداني سبب هذا الإنذار بالإخلاء القسري، كما أنه لم يصدر أي تعليق فوري أو رسمي من طرف الحوثيين لشرح الغرض من هذا الإجراء العسكري الغامض.

تعكس هذه الخطوة تدهوراً إضافياً في الأوضاع الإنسانية للسكان الذين يعيشون في مناطق متنازع عليها، وتضيف عبئاً جديداً على كاهل المدنيين الذين يعانون بالفعل من تداعيات النزاع المستمر والمعارك المتكررة على امتداد المحافظة.

الأهمية الاستراتيجية لتعز ومخاطر التوسع الحوثي

تعد مدينة تعز أكبر محافظات اليمن من حيث عدد السكان، حيث يقطنها نحو 12 بالمئة من إجمالي سكان البلاد، مما يجعلها خزانا بشريا استراتيجياً وهدفًا رئيسياً للطرفين المتصارعين. تشكل المحافظة جسرا جغرافيا حيويا يربط المحافظات الشمالية مثل إب وصنعاء بالمحافظات الجنوبية مثل لحج وعدن، وتضم خطوط إمداد رئيسية وطرق نقل حيوية تربط العاصمة المؤقتة عدن بالمناطق الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تطل المحافظة على مضيق باب المندب الاستراتيجي عبر ميناء المخا على البحر الأحمر، وتضم شريطا ساحليا مهمًا، مما يزيد من قيمتها الجيوسياسية والاقتصادية في ظل الحرب المستمرة. سيطر الحوثيون خلال الأسابيع الماضية على معظم مساحة المحافظة، بما في ذلك مناطق ريفية وساحلية واسعة شملت المخا والشمايتين والمعافر وجبل حبشي والوازعية، مما أدى إلى تراجع نطاق سيطرة القوات الحكومية في الريف والساحل.

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على الرغم من السيطرة الحوثية الكبيرة على الأرض، لا تزال القوات الحكومية تسيطر على مركز المحافظة (مدينة تعز) ومناطق أخرى متفرقة، مما يخلق وضعاً من التقسيم الدائم والمناطق المتنازع عليها التي تشهد تقلبات أمنية مستمرة. وتجدد التصعيد العسكري بشكل حاد في يوليو الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص ونزوح أكثر من ربع مليون نسمة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

أدى هذا التصعيد إلى كسر الهدوء النسبي الذي شهده اليمن منذ أبريل 2022، فيما تواصلت الأزمة الإنسانية وتفاقمت معاناة السكان جراء استمرار المواجهات المسلحة والنزوح القسري المستمر. يذكر أن اليمن يشهد حرباً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.