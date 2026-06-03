الجيش الأمريكي: المسيرات الإيرانية فشلت في إصابة أهدافها

أعلن الجيش الأمريكي أن المسيرات الإيرانية فشلت في إصابة أهدافها، حيث حاولت مهاجمة القوات الأمريكية في الكويت. وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسئوليته عن الهجوم الذي شنّه على مقر الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة جوية ومروحيات في إحدى دول المنطقة، مستخدماً صواريخ وطائرات مسيرة، رداً على ما وصفه الحرس الثوري بهجوم أمريكي على برج اتصالات جنوب جزيرة قشم. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت سفينة أطلق عليها اسم "بانيا" بصواريخ، رداً على ما وصفه بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، حيث أصابت قذيفة غرفة المحركات. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله: "إن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمناً باهظاً".

أعلن الجيش الأمريكي أن المسيرات الإيرانية فشلت في إصابة أهدافها، حيث حاولت مهاجمة القوات الأمريكية في الكويت . وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسئوليته عن الهجوم الذي شنّه على مقر الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة جوية ومروحيات في إحدى دول المنطقة، مستخدماً صواريخ وطائرات مسيرة، رداً على ما وصفه الحرس الثوري بهجوم أمريكي على برج اتصالات جنوب جزيرة قشم.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت سفينة أطلق عليها اسم "بانيا" بصواريخ، رداً على ما وصفه بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، حيث أصابت قذيفة غرفة المحركات. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله: "إن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمناً باهظاً". وفي وقت سابق، تحذير شديد اللهجة.. روسيا تهدّد بإجراءات عسكرية ضد "المظلة النووية" الفرنسية.

وتصعيد غير مسبوق.. الحرس الثوري الإيراني يستهدف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة "إف 15" خلال 30 يومًا من الحرب.

المُواجهة تشتعل مُجددًا.. الدفاعات الأمريكية تتصدّى للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت سفينة أطلق عليها اسم "بانيا" بصواريخ، رداً على ما وصفه بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، حيث أصابت قذيفة غرفة المحركات. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله: "إن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمناً باهظاً". وفي وقت سابق، تحذير شديد اللهجة.. روسيا تهدّد بإجراءات عسكرية ضد "المظلة النووية" الفرنسية.

وتصعيد غير مسبوق.. الحرس الثوري الإيراني يستهدف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة "إف 15" خلال 30 يومًا من الحرب.

المُواجهة تشتعل مُجددًا.. الدفاعات الأمريكية تتصدّى للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت سفينة أطلق عليها اسم "بانيا" بصواريخ، رداً على ما وصفه بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، حيث أصابت قذيفة غرفة المحركات. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله: "إن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمناً باهظاً". وفي وقت سابق، تحذير شديد اللهجة.. روسيا تهدّد بإجراءات عسكرية ضد "المظلة النووية" الفرنسية.

وتصعيد غير مسبوق.. الحرس الثوري الإيراني يستهدف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة "إف 15" خلال 30 يومًا من الحرب. المُواجهة تشتعل مُجددًا.. الدفاعات الأمريكية تتصدّى للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين





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الجيش الأمريكي المسيرات الإيرانية الكويت البحرين مضيق هرمز

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