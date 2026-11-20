أجّل الجيش الأميركي تفجير عدة أطنان من المواد الكيميائية في ولاية أيوا إلى الاثنين المقبل وسط مخاوف من غبار الرصاص والتلوث البيئي والمخاطر الصحية.

أعلن الجيش الأميركي تأجيل عملية تفجير عدة أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة القنابل، من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين المقبل، في ولاية أيوا. ويأتي القرار وسط مخاوف من انتشار غبار الرصاص وما قد يسببه من تلوث بيئي ومخاطر صحية على السكان المحيطين بموقع العملية.

وجاء التأجيل بعد طلب رسمي من مكتب الحاكمة كيم رينولدز، إلى جانب دعوى قضائية رفعتها منظمات بيئية تطالب بوقف التفجير. ويعكس هذا التحرك تصاعد الجدل حول طريقة التخلص من المواد المتفجرة المخزنة في الموقع.

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تفاصيل قرار تأجيل تفجير أزيد الرصاص

قرر الجيش الأميركي تأجيل التفجير المقرر يوم الجمعة إلى يوم الاثنين المقبل، بعد أن كانت الاستعدادات قد بدأت بالفعل لتنفيذ العملية في ولاية أيوا. وتتعلق العملية بمواد كيميائية تُستخدم في صناعة القنابل وتشكل خطرا كبيرا عند تفككها.

بدأت الاستعدادات للتفجير بعدما اكتشف عاملون في المصنع، في وقت سابق من العام الجاري، عشرات البراميل التي تحتوي على مادة أزيد الرصاص، وهي مادة شديدة الانفجار. وقد تدهورت حالة هذه البراميل إلى درجة وصفت بأنها وضع شديد الخطورة وغير مستقر.

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وبحسب تصريح طوارئ وافقت عليه وكالة حماية البيئة الأميركية الأسبوع الماضي، فإن نقل المادة أو تغيير موقعها ينطوي على مخاطر غير مقبولة بوقوع انفجار عرضي. وتزداد هذه المخاطر مع انخفاض درجات الحرارة، ما يجعل التخلص الآمن من المادة أمرا معقدا.

مواقف الأطراف المعنية من تأجيل العملية

طلبت الحاكمة كيم رينولدز تأجيل العملية، وقال مكتب رينولدز إنها أجرت اتصالا مباشرا مع القائم بأعمال الوزير آدم تيل يوم الخميس للمطالبة بذلك. وأشار المكتب إلى أن هذا الطلب جاء في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تداعيات التفجير على المنطقة.

من جهته، أوضح آدم تيل في منشور على منصة إكس أن تأجيل العملية سيكون لأقصر فترة ممكنة. وأضاف أن الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة قد يزيد من عدم استقرار المادة الكيميائية، ما يضع السلطات الأميركية أمام تحد عاجل.

في المقابل، رفعت منظمات بيئية دعوى قضائية لوقف التفجير، مستندة إلى المخاوف من انتشار غبار الرصاص وتأثيره على البيئة وصحة السكان. وتعكس هذه الدعوى وجهة نظر ترى أن المخاطر البيئية والصحية تستدعي إيقاف العملية بصورة كاملة.

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الآثار المحتملة والخطوات المقبلة للتفجير

يضع القرار السلطات الأميركية أمام معادلة صعبة، تتمثل في التخلص من المواد المتفجرة قبل أن تتدهور حالتها أكثر، مع الحد من المخاطر البيئية والصحية المحتملة للتفجير نفسه. وتؤكد التصريحات الرسمية أن الهدف هو تحقيق التوازن بين هذين الاعتبارين.

بالنسبة إلى سكان ولاية أيوا والمناطق المجاورة، يثير التفجير مخاوف مرتبطة بانتشار غبار الرصاص في الهواء، وهو ما دفع المنظمات البيئية إلى المطالبة بوقف العملية. أما الخطوة التالية المحددة في المعلومات المتاحة فهي تنفيذ التفجير يوم الاثنين المقبل، بعد التأجيل الذي أعلنه الجيش الأميركي.

يبقى التأجيل مرتبطا بالظروف الجوية والبيئية، إذ حذر آدم تيل من أن انخفاض الحرارة قد يزيد من عدم استقرار المادة. لذلك فإن التوقيت الجديد للعملية يعكس الحاجة إلى التخلص من المواد قبل تفاقم خطورتها، وفق ما أعلنه المسؤولون المعنيون.