الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء بلدة زفتا جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها

أعلنت رومانيا اليوم أن طائرة مسيرة روسية اصطدمت بمبنى سكني في بلدة جالاتي، مما أدى إلى إصابة امرأة وطفلا بجروح طفيفة. وتعتبر هذه الواقعة أول مرة تسقط فيها طائرة مسيرة بمنطقة مكتظة بالسكان في رومانيا وتتسبب في وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي إن السلوك المتهور لروسيا يشكل خطرا على جميع الدول الأعضاء في الحلف. وأضاف أن الحلف على استعداد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء، دون أن يذكر شيئا عن تفعيل بند الدفاع المشترك في الحلف. وفي الوقت نفسه، أعلنت روسيا أنها سترد بسرعة على قرار بوخارست بإغلاق القنصلية.

واشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة لن تلتزم بميثاق حلف شمال الأطلسي بالدفاع عن الحلفاء الذين يتعرضون للهجوم، ما أثار حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان سيلتزم بميثاق الحلف





