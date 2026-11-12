الجيش الملكي يتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات بفوز على ليكيي

تأهل فريق الجيش الملكي المغربي رسمياً لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات، بعد فوزه بهدف دون مقابل على ليكيي الكاميروني، في انتظار المواجهة مع صنداونز.

حقق نادي الجيش الملكي المغربي إنجازاً رياضياً كبيراً بحجز تذكرة حضور المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات، وذلك عقب فوزه المستحق على فريق ليكيي الكاميروني بنتيجة هدف نظيف خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة القارية المرموقة. وقد أقيمت هذه المواجهة المهمة في يوم الأربعاء الماضي، حيث فرض الجيش الملكي سيطرته التامة على مجريات اللقاء منذ الشوط الأول، مظهراً مستوى تقنياً وتكتيكياً رفيعاً أفشل كل محاولات الخطر التي حاول فريق ليكيي الكاميروني إطلاقها على مرمى الحارس المغربي، مما جعل النتيجة النهائية تعكس بشكل دقيق تفوق الفريق المغربي الواضح على منافسه الأفريقي خلال الـ90 دقيقة كاملة من اللعب المنتظم.

قصة الهدف التاريخي والتأهل

جاء الهدف الحاسم والفريد في المباراة عن طريق اللاعبة غزلان الشباك، والتي سجلت الكرة الذهبية للفريق المغربي في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر الشوط الأول، لتفتح بذلك باب الأمل للفريق المغربي وتضمن له تقدمه على لوحة النتائج، حيث ساهم هذا الهدف المباشر في إحراز الفرق الفاصل الذي حسم مجريات المباراة لصالح الفريق المغربي بشكل قاطع، حيث لم يستطع أي لاعب آخر في صفوف ليكيي الكاميروني الرد على هذا الهدف المفاجئ الذي غير معادلة القوى داخل أرضية الملعب تماماً، ليبدأ الضغط من الجانب الكاميروني بحثاً عن التعادل المستحيل في ظل دفاع الجيش الملكي المتماسك الذي رفض السماح بأي فرصة خطيرة تهدد شباك حارس المرمى.

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الطموحات القارية للفرق المتأهلة

يعد هذا التأهل الرابع على التوالي لنادي الجيش الملكي إلى المباراة الختامية للبطولة الأفريقية، مما يعكس الاستقرار الفني والتاريخي الذي يعيشه النادي منذ سنوات طويلة، حيث يسعى الفريق المغربي بجدية وحزم لتحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه الذهبي، والثانية على التوالي، بعد أن نجح الفريق في الحفاظ على الكأس التي يملكها منذ الموسم الماضي، مما يجعله الفريق الأكثر هيمنة وقوة في المشهد النسائي الأفريقي حالياً، في ظل استمرار تطور أداء اللاعبات وتحسن المستويات الفردية والجماعية التي ظهرت جلياً خلال هذه الجولة الحاسمة من المنافسات، حيث كان الأداء متكاملاً من جميع المراكز.

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المواجهة النهائية المنتظرة

يواجه نادي الجيش الملكي المغربي في المباراة النهائية فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، الذي تأهل هو الآخر بشكل مشرف عقب فوزه الصعب على فريق كاويمبي الأوغندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، مما يعني أن المواجهة النهائية ستكون قمة بين أكبر الأندية الأفريقية في هذا المجال، حيث سيخوض الجيش الملكي هذه المواجهة تحت ضغط كبير نتيجة للتوقعات العالية من الجماهير والمساهمين، بينما سيعتمد ماميلودي صنداونز على قوته الهجومية المدمرة التي أظهرها في مباراة الدور نصف النهائي، مما يجعل التوقعات تشير إلى مباراة متكاملة ومثيرة ستحسم بالكثير من الجوانب التكتيكية الفردية.

آفاق مستقبلية للبطولة

تستعد الجماهير الرياضية والمتابعون لمتابعة هذا اللقاء التاريخي الذي سيشهد مواجهة قوية وديناميكية بين الفريقين، حيث يتطلع الجيش الملكي إلى إرضاء جماهيره والحفاظ على سمعته كرائد للكرة النسائية في القارة الأفريقية، بينما يسعى ماميلودي صنداونز إلى كسر هيمنة الفريق المغربي واقتناص الفرصة الذهبية لرفع الكأس القارية لأول مرة في تاريخه، حيث تعتبر هذه المواجهة نقطة تحول محتملة في موازين القوى الحالية، مما يجعلها واحدة من أكثر المباريات مشاهدة وانتظاراً في الموسم الكروي النسائي الأفريقي على الإطلاق.