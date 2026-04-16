الجيش اللبناني يحذر المواطنين: لا عودة فورية إلى الجنوب رغم وقف إطلاق النار

يوجه الجيش اللبناني نداءً للمواطنين بالتروي في العودة إلى القرى الجنوبية، مؤكدًا على استمرار المخاطر الأمنية والتهديدات المحتملة، داعيًا للالتزام بالتوجيهات الرسمية حتى يتم تأمين المناطق بالكامل.

أصدر الجيش اللبناني نداءً عاجلاً للمواطنين، داعيًا إياهم إلى التحلي بالصبر وعدم التسرع في العودة إلى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان ، حتى بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار . وقد جاء هذا التحذير في ظل قلق عميق من استمرار وجود مخاطر أمنية وخلافات ميدانية في المناطق الحدودية، مما يستوجب توخي أقصى درجات الحذر. وأوضح بيان رسمي صادر عن قيادة الجيش أن الأوضاع على الأرض لا تزال تتسم بعدم الاستقرار الكامل، وتشهد تهديدات محتملة ومتنوعة.

من أبرز هذه التهديدات، انتشار الذخائر غير المنفجرة، التي تشكل خطرًا داهمًا على حياة المدنيين، بالإضافة إلى الأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية في العديد من القرى والبلدات. ولم يغفل البيان عن احتمالية وقوع خروقات لوقف إطلاق النار، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين الأمني في المنطقة. وفي ضوء هذه المستجدات، تعمل الوحدات العسكرية اللبنانية حاليًا على الانتشار بشكل تدريجي ومنظم في المناطق الجنوبية. ويأتي هذا الانتشار في سياق تنسيق وثيق مع الجهات المعنية، بهدف أساسي هو ضمان عودة آمنة للسكان إلى ديارهم. وتسعى هذه الجهود العسكرية إلى التأكد بشكل قاطع من خلو المناطق المعنية من أي مخاطر قد تهدد سلامة وحياة المدنيين، مما يتطلب وقتًا وجهدًا لتقييم الوضع الميداني بشكل شامل. هذه التحذيرات تأتي في أعقاب توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي جاء بعد فترة طويلة من التصعيد العسكري العنيف على الحدود الجنوبية للبنان. هذا التصعيد أدى إلى تداعيات وخيمة، تمثلت في نزوح عدد كبير من السكان من مناطقهم الأصلية، تاركين خلفهم منازلهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى تضرر عدد من القرى والبلدات بشكل يستدعي جهودًا كبيرة لإعادة الإعمار. ويؤكد الجيش اللبناني أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة الحرجة تتركز على القيام بعمليات إزالة شاملة للمخلفات الحربية، وتقييم دقيق للأضرار الميدانية التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات. الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو إعادة تثبيت الاستقرار الأمني الشامل في المنطقة، وضمان بيئة آمنة للمواطنين. شدد الجيش بشدة على أن أي محاولة للعودة العشوائية وغير المنظمة قد تعرض المدنيين لمخاطر جسيمة وغير مقبولة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات والإرشادات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة. ويدعو الجيش المواطنين إلى التحلي بالصبر والانتظار حتى يتم الإعلان الرسمي عن جاهزية المناطق لاستقبال السكان، وذلك لضمان سلامتهم وتجنب أي حوادث مؤسفة قد تحدث في هذه المرحلة الحساسة. إن هذه الدعوة تعكس مسؤولية الجيش اللبناني تجاه أبناء شعبه، وتؤكد على أهمية التخطيط السليم والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لضمان عودة كريمة وآمنة لجميع النازحين إلى مناطقهم. فالأمان هو الأولوية القصوى، ولا يمكن التهاون في توفير كافة السبل التي تضمن سلامة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية. هناك حاجة ماسة لتكاتف الجهود الوطنية والدولية للمساعدة في عملية إعادة الإعمار وإزالة الألغام، بما يسهم في استعادة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة، ويزيل الشوائب التي قد تعيق عودة السكان إلى قراهم ومدنهم. التحلي بالوعي والمسؤولية هو مفتاح تجاوز هذه المرحلة الصعبة، والانتقال نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا لجميع اللبنانيين





