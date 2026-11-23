يعلن الجيش الأمريكي تنفيذه عملية اشتيت مواد كيميائية بولاية أيوا متجاهلاً أمر القضاء، في خطوة انتقدتها الجماعات البيئية واعتبرتها محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة.

يعتزم الجيش الأمريكي تنفيذ عملية طارئة لتفجير وإزالة عدة أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المتفجرات داخل ولاية أيوا ، متجاوزاً بذلك أمراً قضائياً سبق أن أصدرته المحكمة الأمريكية لمنع هذه الخطوة. جاء هذا الإعلان في ظل تحذيرات قانونية وحقوقية حول ضرورة الالتزام بالإجراءات القضائية لحماية السكان المحليين، خاصة وأن الجيش صرح بأنه سيستند إلى صلاحيات الطوارئ لتجاوز القرار، مستدلاً بالتحديات الجوية والصحية.

تجاوز الحكم القضائي وديناميكيات العملية

أفادت مذكرة قدمها محامو الحكومة مساء السبت إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة، بأن الجيش يشعر بالحاجة الملحة لتنفيذ العملية بشكل عاجل لحماية أفراده وسكان المجتمعات المحيطة، مشددين على أن الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة يستدعي اتخاذ إجراءات فورية دون مزيد من التأخير. وأكد المحامون أن استمرار تأجيل العملية قد يؤدي بالفعل إلى زيادة المخاطر المرتبطة بتخزين هذه المواد، لا سيما مع بدء انخفاض درجات الحرارة في المنطقة.

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وأعلن الجيش الأمريكي، مساء الأحد، عزمه الرسمي على تنفيذ عملية التفجير يوم الأربعاء المقبل، مستهدفاً الاستفادة من الظروف الجوية المناسبة التي تتماشى مع خطط السلامة. أوضح المتحدثون أن الجيش سيرفع التدابير الأمنية والوقائية اللازمة للحد من المخاطر المحتملة، معتمداً على معايير الاستجابة لحوادث المتفجرات أو الذخائر التي تسمح بتجاوز بعض اللوائح المعتادة في حالات التهديد المباشر.

مواقف الجماعات البيئية والمجتمع المحلي

انتقدت جماعات بيئية عدة تحرك الحكومة الأمريكية، معتبرة إياه محاولة صريحة للالتفاف على قرار المحكمة وتجاوز مطالب السكان المتعلقة بالسلامة العامة والشفافية. وقد وافقت محكمة الاستئناف الأمريكية، الخميس الماضي، على طلب تقدمت به هذه الجماعات لتعليق التصريح الذي يسمح بتنفيذ عملية التفجير في بلدة ميدلتاون، وهي بلدة تقع على بعد نحو 257 كيلومتراً جنوب شرق مدينة دي موين بولاية أيوا.

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كان الجيش الأمريكي يعتزم في البداية تنفيذ العملية الجمعة الماضية، لكنه اضطر إلى تغيير موعدها ثلاث مرات متتالية، في ظل تصاعد المخاوف الشعبية والهجوم القانوني الذي طالبت من خلاله الجماعات البيئية بمراجعة تصريح الطوارئ الذي وافقت عليه وكالة حماية البيئة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري. وشككت هذه الجماعات في أن جميع البدائل الممكنة للتعامل مع المواد الكيميائية قد خضعت للدراسة والتقييم بالشكل المناسب وفقاً للمعايير العلمية والقانونية المتبعة.

الآثار القانونية وما يعقب ذلك من تداعيات

أعرب كل من مجلس البيئة بولاية أيوا ونادي سييرا ومنظمة "إيرث جاستس" عن شكوكهم العميقة بشأن استيفاء الإجراءات اللازمة لتقييم البدائل المتاحة قبل تنفيذ العملية. ومن جانبه، أوضح ثين تشاو، المحامي بم organizacji "إيرث جاستس"، أن الجيش بدا خلال عطلة نهاية الأسبوع أكثر اهتماماً بالبحث عن وسيلة قانونية لتجاوز الإجراءات القضائية، بدلاً من الاستجابة الفعلية لمطالب المواطنين.

ورأى تشاو أن الحكومة لم تستجب لمطالبة المواطنين المتعلقة بزيادة الشفافية وإخطار المجتمعات المتضررة مسبقاً، وتوفير حماية أكبر للأفراد والممتلكات والبيئة من الأضرار الجسيمة المحتملة. فيما أشار محامو الحكومة إلى أن الجيش لا يحتاج إلى تصريح إضافي لتنفيذ إجراءات طارئة لمواجهة تهديد فوري ناتج عن وجود مواد متفجرة، مستندين إلى تفسير قانوني خاص بحالات الطوارئ البيئية والصحية.

يأتي هذا الجدل القانوني والبيئي الحاد وسط خلاف واسع حول آلية التخلص النهائي من المواد الكيميائية في ولاية أيوا، ومدى كفاية التدابير المتخذة لضمان سلامة السكان والمناطق المحيطة بموقع التفجير في بلدة ميدلتاون. وتظل العملية قيد التنفيذ المجدول يوم الأربعاء المقبل، وسط حالة من الترقب والمراقبة المشددة من قبل جميع الأطراف المعنية والمتضررة.