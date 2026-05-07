الحاخامات في إسرائيل.. سلطة أعلى من نتنياهو والكابينت

كشف السفير المصري السابق بإسرائيل أن الحاخامات هم السلطة العليا التي تحكم إسرائيل، بينما كشف وزير مصري عن دفعه 40 جنيها لتذكرة المونوريل، وأعلن ترامب عن نجاح مدمرات أمريكية في عبور مضيق هرمز.

أعلن السفير المصري السابق ب إسرائيل ، أن الحاخامات هم السلطة العليا التي تحكم إسرائيل ، مشيرا إلى أن سلطتهم تفوق حتى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكابينت. وأضاف أن هذه السلطة الدينية تسيطر على العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية في الدولة، وتؤثر بشكل كبير على القرارات الحكومية.

وقال إن الحاخامات يمتلكون نفاذا كبيرا في السياسة الخارجية والداخلية، ويحددون سياسات الدولة في العديد من القضايا الحساسة. من جهة أخرى، كشف رئيس جمعية الرفق بالحيوان أن عدد الكلاب في مصر وصل إلى 15 مليون كلب في عام 2014، مشيرا إلى أن هذا العدد قد زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن هذه الأرقام تمثل تحديا كبيرا للجهات المعنية، خاصة في ظل انتشار الأمراض التي تنقلها الكلاب إلى البشر.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذا الظاهرة، من خلال حملات تطهير وتوعية مجتمعية. وفي سياق متصل، كشف الوزير المصري أنه اشترى تذكرة بمبلغ 40 جنيها في المونوريل، مشيرا إلى أن الوزير يدفع أكثر من المواطن العادي. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المشاريع القومية، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين. كما أكد أن الحكومة تعمل على تحسين الخدمات العامة، وتوفير وسائل النقل الحديثة التي تلبي احتياجات المواطنين.

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نجاح ثلاث مدمرات أمريكية من الطراز العالمي في عبور مضيق هرمز بنجاح باهر، مشيرا إلى أن العملية تمت تحت وابل من النيران الكثيفة. وقال عبر حسابه على منصة تروث سوشيال إن المدمرات الثلاث لم تصب بأي أذى خلال العملية، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن الإيرانية المهاجمة التي دمرت بالكامل.

وأشار إلى تدمير العديد من الزوارق الصغيرة التي تستخدمها طهران كبديل لأسطولها البحري المدمر خلال الحرب، مؤكدا أن الزوارق غرقت في قاع البحر بسرعة وكفاءة بعد أن أطلقت صواريخ على مدمراتنا، وتم إسقاطها بسهولة. كما لفت إلى احتراق طائرات مسيّرة إيرانية في الجو وسقوطها في المحيط برشاقة، تماما كفراشة تهوي إلى قبرها بحسب وصفه.

وشدد أن إيران ليست دولة طبيعية لتسمح لهذه المدمرات بالمرور، معتبرا أن من يقودهم مجانين، ولو أتيحت لهم فرصة استخدام سلاح نووي، لفعلوا ذلك دون تردد، ولكن هذه الفرصة لن تتاح لهم أبدا. واختتم متوعدا بهزيمتهم بقوة أكبر وعنف أشد في المستقبل، قائلا: كما هزمناهم اليوم، سنهزمهم بقوة أكبر وعنف أشد في المستقبل، إن لم يوقعوا اتفاقهم بسرعة! ستنضم مدمراتنا الثلاث، مع طواقمها الرائعة، إلى حصارنا البحري، الذي هو بحق جدار من فولاذ





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل الحاخامات نتنياهو المونوريل ترامب

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

فيلم 'العميل صفر' يتخطى 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر المصرىتخطى فيلم 'العميل صفر' حاجز الـ 40 مليون جنيه في شباك التذاكر المصرى، وذلك بعد 10 أسابيع عرض، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 40 مليوناً و111 ألف جنيه..

Read more »

بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل 5G من إنفينيكس بمميزات مذهلة هتبهركاختارت شركة إنفينيكس، الممثل الهندي بوبي ديول كسفير للعلامة التجارية لسلسلة Note 40 Pro، حيث تم الإعلان عن هاتف Infinix Note 40 Pro باللون الذهبي تيتان والأخضر العتيق.

Read more »

الجنيه الذهب يتراجع للمرة الثانية في الأسواق بحوالي 40 جنيهاشهد سعر الجنيه الذهب في مصر تراجع للمرة الثانية بحوالي 40 جنيها بعد هبوط 40 جنيها بمنتصف التعاملات ليصبح إجمالي الهبوط 80 جنيها، بعد انخفاض أسعار الذهب

Read more »

عمر خيرت يتألق فى حفل كامل العدد بقصر عابدينأحيا الموسيقار عمر خيرت حفلا في قصر عابدين، رفع شعار 'كامل العدد' احتفالا بمرور 40 عاما على موسيقاه، وأقيم تحت عنوان 'عمر خيرت 40 عاما من التميز والإبداع'.

Read more »

توزيع لحوم ٤٠ عجلا على القرى الأكثر احتياجا في سوهاج بعيد الأضحىأعلنت جمعية الاورمان عن خطة توزيع لحوم 40 عجل بلدى مقرر ذبحهم داخل مجازر وزارة الزراعة تحت اشراف الطب البيطرى، واستهدفت توزيعهم على 40 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بسوهاج.

Read more »

سعر الحديد اليوم الاثنين 24 - 2- 2025.. السعر يواصل الاستقراريصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، ووسط توافر المعروض لدى مختلف المدعين فى محافظات الجمهورية بمتوسط نحو 40 ألف جنيه

Read more »