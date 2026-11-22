الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة MQ-1 إرش من الجيش الأمريكي شرق مضيق هرمز، مؤكداً على استعداده لتصدي حاسم لأي انتهاكات جوية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني ، من خلال قسم العلاقات العامة التابع له، بنجاح عناصر الدفاع الجوي التابعين للقوة الجوفضائية في إجراء عسكري دقيق أدى إلى اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية. وقد تمكنت منظومات الدفاع الجوي المتطورة التي يمتلكها الحرس من إصابة الهدف بنيران فعالة وموجهة بدقة في المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز.

وأكدت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، في نشرة صباحية نُشرت يوم الأحد، تفاصيل العملية التي أشاد بها المسؤولون عن الدفاع الجوي. وذكر البيان أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها هي من طراز إم كيو-1 (MQ-1)، وتحديداً النسخة المعززة المدى والمعروفة بـ (إي آر)، والتي كانت تقوم بمهمة استطلاع وقوات في تلك المنطقة.

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تفاصيل العملية والتسلسل الزمني للهجوم

تشير التقارير الصادرة عن القسم الإعلامي للحرس الثوري إلى أن هذه الحادثة تمثل جزءاً من سلسلة عمليات عسكرية متتالية. وقد ذكرت الوكالة أن هذا الهجوم أدى إلى إسقاط الطائرة الأمريكية العشرين من نفس الطراز خلال فترة زمنية محددة.

وأضاف البيان أن هذا الإنجاز العسكري يضيف إلى قائمة الطائرات المسيرة الأربعة التابعة للجيش الأمريكي، والتي تم اعتراضها وإسقاطها بنيران منظومات الدفاع الجوي لحرس الثورة الإسلامية، وذلك خلال آخر 24 ساعة فقط من تاريخ النشر.

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الموقف الإيراني وتصعيد الردع العسكري

شدّد الحرس الثوري الإيراني في بيانه الرسمي على أن المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يُعدّ خطاً أحمر غير قابل للتفاوض لأي قوات أجنبية أو عسكرية. وحذر البيان من أن أي محاولة لاختراق هذا المجال الجوي أو انتهاك سيادته ستتسبب حتماً في مواجهة عسكرية.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن الرد على أي انتهاك سيكون صارماً وحاسماً وقادراً على تفكيك التهديدات في مهدها. كما وصف الرد المتوقع بأنه سيكون موجهاً من قبل مجاهدي الإسلام الذين يمثلون القوات المسلحة في البلاد، مع التأكيد على أن الاستعداد الكامل هو السمة الأساسية للدفاع عن الوطن.

الاستعدادات والتقنيات المستخدمة في الاعتراض

كشف البيان عن الدور المحوري للنخب الشبابية والمختصة في قوات الدفاع الجوي لحرس الثورة الإسلامية، الذين عملوا بجاهزية تشغيلية تامة لإنجاح العملية. واستفادت هذه القوات من طاقات منظومات المراقبة والاستطلاع المتطورة لرصد التحركات العسكرية بدقة عالية.

أضاف الحرس الثوري أن هذه القوات تعمل باستمرار على تحديد التهديدات الجوية بشكل فوري عبر دمج البيانات الاستخباراتية والعملياتية. كما أن التنسيق المتكامل مع الأقسام الهجومية في الحرس يُعتبر عاملاً أساسياً في سرعة الاستجابة وكفاءة الاعتراض، مما يجعل القوات على أهبة الاستعداد الدائم.

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الآثار المترتبة على الأمن الإقليمي والمستقبل

في ختام بيانه، أشار الحرس الثوري إلى أن قواته جاهزة تماماً للتصدي الحاسم لأي تهديدات قادمة، مشدداً على أن الاستمرار في العدوان سيؤدي إلى ردود فعل أوسع نطاقاً. وحذر من أنه في حال استمرار الهجمات، سيتم قمع قواعد إطلاق هذه الطائرات المسيرة بشكل جذري.

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التوترات الجوية في المنطقة، حيث تشير التقارير إلى قدرة الحرس الثوري على تكثيف عمليات الرصد والاعتراض في الوقت الفعلي. ويؤكد المسؤولون أن الرصد المستمر لتحركات العدو في المنطقة يظل أولوية قصوى لضمان أمن المجال الجوي الإيراني واستقراره.