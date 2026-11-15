الحد الأدنى للأجور بقطاع الخاص 8500 جنيه بدءا من يناير 2027

المجلس القومي للأجور يقر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارا من أول يناير 2027، مع زيادة أجر الساعة إلى 34 جنيها لتحسين مستوى معيشة العاملين.

أقر المجلس القومي للأجور ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور في ال قطاع الخاص ليصبح 8500 جنيه مصري، وذلك اعتباراً من أول يناير 2027. يأتي هذا القرار في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستويات الدخول وتوزيع الثروة بشكل عادل بين جميع فئات المجتمع.

مكونات المجلس القومي للأجور

يضم المجلس القومي للأجور ممثلين من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، وفقاً للمادة 101 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. يرأس المجلس الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة وزارات العمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والعمال لضمان تغطية شاملة لاحتياجات السوق.

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بيانات سوق العمل في مصر

أظهرت مؤشرات سوق العمل تعافياً ملحوظاً في معدلات المشاركة الاقتصادية، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص من إجمالي 32 مليوناً على مستوى الجمهورية. يشير ذلك إلى تراجع ملحوظ في معدلات البطالة بين الذكور والإناث، مما يفسح المجال لتحسين العائد من العمل بدلاً من مجرد زيادة الأعداد.

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الموافقة على الحد الأدنى للأجور

وافق المجلس رسمياً على تثبيت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عند قيمة 8500 جنيه مصري، مع زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بدوام جزئي أو بأعمال مؤقتة إلى 34 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الفئات ذات الدخل المحدود وضمان استقرارهم المالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

رؤية 2030 لتعزيز الدخول

كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الحكومة وممثلي القطاع الخاص لدراسة آليات رفع الأجور وتحسين الدخول حتى عام 2030. تركز هذه الرؤية على التوافق بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة، مع التأكيد على أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من قوة العمل في الدولة.