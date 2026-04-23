الحج والدين: أيهما يقدم على الآخر؟.. دار الإفتاء توضح

توضيح دار الإفتاء المصرية حول العلاقة بين سداد الديون وأداء فريضة الحج، وشروط الاستطاعة لأداء الفريضة، والحكم الشرعي للاقتراض من أجل الحج.

تساؤل يتردد صداه في قلوب الكثيرين من المسلمين حول أولويات العبادات المالية، وتحديداً العلاقة بين سداد الديون وأداء فريضة الحج . ف الحج ، الركن الخامس من أركان الإسلام، يمثل حلمًا لدى الكثيرين، إلا أن الأعباء المالية و الديون المتراكمة قد تعيق تحقيق هذا الحلم.

هذا التساؤل ليس مجرد مسألة فقهية، بل هو تعبير عن واقع يعيشه الكثيرون، حيث يجدون أنفسهم أمام خيار صعب: هل يسارعون إلى سداد ديونهم قبل التفكير في الحج، أم أن أداء الفريضة له الأولوية؟ إن قضاء الدين يعتبر من أهم الحقوق التي يجب على المسلم الوفاء بها، فهو حق للغير لا يجوز تجاهله أو التهاون فيه. وفي المقابل، فإن الحج فريضة عظيمة الأجر، ومما يثقل الميزان يوم القيامة.

لذا، فإن تحديد أيّهما يقدم على الآخر يتطلب فهمًا دقيقًا للأحكام الشرعية المتعلقة بكل منهما. فالاستطاعة شرط أساسي لأداء الحج، والاستطاعة لا تقتصر على القدرة المالية فحسب، بل تشمل أيضًا الأمن والاستقرار، وعدم وجود مانع يمنع المسلم من إتمام الفريضة. ولذلك، فإن المسألة تتطلب دراسة حالة كل فرد على حدة، مع مراعاة ظروفه المالية والاجتماعية، والتزاماته الدينية والأخلاقية.

فليس من المعقول أن يترك المسلم ديونًا مستحقة في ذمته، ثم ينفق أمواله على حج التطوع، بل يجب عليه أن يعطي الأولوية لقضاء حقوق العباد قبل الإقبال على العبادات المستحبة. ولكن في الوقت نفسه، لا يجوز له أن يؤخر أداء فريضة الحج إلى أجل غير مسمى بحجة وجود الديون، بل يجب عليه أن يسعى جاهدًا لتوفير المال اللازم لأداء الفريضة، مع الالتزام بسداد ديونه في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، تقدم دار الإفتاء المصرية توضيحات مهمة حول هذا الموضوع، مؤكدة أن سداد الديون قبل الحج ليس واجبًا مطلقًا، بل يشترط أن يكون الدين مؤجلًا ولا يؤثر أداؤه لفريضة الحج على سداد هذا الدين. وذلك يعني أنه إذا كان المدين قادرًا على سداد دينه بعد عودته من الحج، فلا مانع من أداء الفريضة. ولكن يجب عليه أن يترك مالًا كافيًا لسداد الدين، أو أن يحصل على إذن من الدائن بالسفر للحج.

وهذا متحقق في عمليات التقسيط المنظمة، حيث تكون الأقساط محددة سلفًا، ويتم الاتفاق عليها بوضوح بين الطرفين. كما أجازت دار الإفتاء الاقتراض من أجل الحج، بشرط أن يكون لدى المكلف مال يستطيع من خلاله الوفاء بسداد الدين حين يأتي أجله. واستشهدت الإفتاء بأحاديث نبوية شريفة تؤكد على أهمية الوفاء بالدين، وعدم الاقتراض إلا عند الحاجة وبعد التأكد من القدرة على السداد.

كما بينت دار الإفتاء الشروط التي تلزم الإنسان ليكون مستطيعًا لأداء الحج، وهي: الأمن، والصحة، والمال، والوقت، وعدم وجود مانع شرعي. وبذلك، فإن المسألة تتطلب موازنة دقيقة بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة الظروف الفردية لكل مسلم، والالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بكل منهما. إن الإسلام دين اليسر والرحمة، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولذلك فإن المسلم مطالب بأن يسعى جاهدًا لتوفيق بين التزاماته المالية والدينية، وأن يختار الحل الذي يرضي الله ويحفظ حقوق العباد





