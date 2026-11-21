الحرس الثوري الإسلامي يعلن انفجار ناقلة نفط بسبب ألغام بحرية في مضيق هرمز، ويؤكد دعم الجيش الأمريكي للمسار غير القانوني الذي سلكته الناقلة.

أعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري ال إيران ي، في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، عن وقوع حادث بحري كبير تمثّل في انفجار ناقلة نفط وصعود النيران إلى متنها. وقع هذا الحدث عقب اصطدام السفينة بألغام بحرية مثبتة عند مدخل ميناء خصب ، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسارات وصفتها طهران بـ"غير القانونية".

تفاصيل الحادث ومساره غير القانوني

وكّدت القوات البحرية للحرس الثوري أن الناقلة كانت تحاول عبور المضيق بشكل غير شرعي، مدعومة بدعم مباشر من الجيش الأمريكي. وأدى هذا الاختراق للمسارات المحظورة إلى اصطدامها بالألغام البحرية، مما تسبب في انفجارها فوراً وانطلاق النيران في هيكل السفينة، حسبما نقلت وكالة "إرنا". وأفاد البيان أن الحادث نتج عن انتهاك القوانين المنظمة للملاحة في المنطقة، واختيار السفينة لمسارات غير مصرح بها، فضلاً عن اعتمادها على معلومات مضللة زعمت أنها صادرة عن القيادة العسكرية الأمريكية.

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تحذيرات بحرية ومراقبة مستمرة

في الوقت نفسه، وجهت بحرية الحرس الثوري تحذيراً صريحاً لجميع السفن من أي تحركات مخالفة في مضيق هرمز. مؤكدةً أن هذه التحركات تخضع لمراقبتها المستمرة والدقيقة، وأن أي سفرة من هذا النوع لا يمكن أن تمر دون رصد فوري. واعتبرت أن اختيار المسارات غير القانونية يعكس انتهاكاً جسيماً لسيادة المنطقة والملاحة الآمنة فيها، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن البحري.

السياق الإقليمي والضغوط الاقتصادية

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث وقّعت طهران وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال القتالية في منتصف يونيو الماضي. ومع ذلك، استمرت تبادل الضربات بين الجانبين، وظل النزاع قائماً دون التوصل إلى أي تسوية نهائية حتى الآن. وتؤكد وكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة تعتمد حالياً على استراتيجية الضغط الاقتصادي ضد إيران، مما يزيد من حدة الاحتكاك بين الطرفين.

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عواقب الحادث والتداعيات المحتملة

تشير التقارير الأولية إلى أن الحادث قد يفتح باباً جديداً من المواجهة المباشرة في المياه الدولية، خاصة مع اتهامات الطرفين المتبادلة لآخرين بالتسبب في الأزمة. ومن المتوقع أن يركز الحرس الثوري على تعزيز وجوده البحري في مضيق هرمز، كإجراء وقائي وردعي ضد أي محاولات أخرى لاختراق المسارات المحظورة. كما أن الحادث يسلط الضوء على أهمية مراقبة الملاحة البحرية بدقة لتجنب مثل هذه الحوادث المميتة.

مواقف دولية وردود الفعل المتوقعة

لم تصدر أي تصريحات فورية من الولايات المتحدة أو الدول المجاورة حول الحادث، لكن من المتوقع أن تطلب هذه الأطراف توضيحاً من طهران حول طبيعة الألغام وأسباب وجودها في تلك المنطقة. وفي المقابل، تؤكد إيران أن الحادث كان نتيجة لقرارات خاطئة اتخذتها السفينة المدعومة أمريكياً، مما يعكس تعقيد المشهد الجيوسياسي في الخليج العربي. ومن المقرر أن يتم التحقيق في الحادثة لتحديد المسؤولية الكاملة، حيث قد تؤدي النتائج إلى تصعيد إضافي في النزاع القائم بين البلدين.