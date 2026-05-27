أعلن الحرس الثوري الإيراني، مرور 23 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها سفن حاويات وسفن تجارية أخرى، تحت حمايتها. واليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني مرور 31 سفينة من المضيق في 21 مايو الحالي، و35 سفينة في 22 مايو، و25 سفينة في 23 مايو، و33 سفينة في 24 مايو.

وتفاوت عدد السفن التي مرت عبر المضيق خلال الأيام الماضية، حيث مرت 31 سفينة في 21 مايو، و35 سفينة في 22 مايو، و25 سفينة في 23 مايو، و33 سفينة في 24 مايو. وأعلنت إيران في مارس الماضي إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ويتعين على الحرس الثوري الإيراني أن يضمن تطبيق أحكام إغلاق مضيق هرمز، وتحديد أية سفن لا تتوافق مع شروط الحماية، ومرورها عبر المضيق. وتشهد منطقة الخليج العربي، إقصائيا، على أزمة مزدحمة بالمشكلات، بين إيران وإسرائيل، وإيران والولايات المتحدة، حيث تتعرض السفن الإيرانية إلى الاعتداء من قبل البحرية الإسرائيلية، وتتسبب إسرائيل في إغلاق الموانئ الإيرانية، وتعرض السفن الإيرانية إلى الاعتداء من قبل البحرية الأمريكية.

ويحاول الحرس الثوري الإيراني، من خلال إعلان مرور السفن عبر مضيق هرمز، أن يظهر أن إيران قادرة على تطبيق إغلاق المضيق، ومرور السفن تحت حمايتها. ومع ذلك، يظل الوضع في منطقة الخليج العربي، معقدا، بسبب الادعاءات المتضاربة حول مرور السفن عبر المضيق، والاتهامات المتضاربة بين إيران وإسرائيل، وإيران والولايات المتحدة، حيث يتعين على الحرس الثوري الإيراني أن يضمن تطبيق أحكام إغلاق مضيق هرمز، وتحديد أية سفن لا تتوافق مع شروط الحماية، ومرورها عبر المضيق.

وتعني هذه الأزمة، أن إيران، وإسرائيل، والولايات المتحدة، جميعا، يتعين علىهم أن يتعاونوا، لتحقيق حل سلمي، يضمن استقرار المنطقة، وتحقيق مصالح الدول المتعاقبة في المنطقة. وتشهد المنطقة، على أزمة مزدحمة بالمشكلات، بين إيران وإسرائيل، وإيران والولايات المتحدة، حيث تتعرض السفن الإيرانية إلى الاعتداء من قبل البحرية الإسرائيلية، وتتسبب إسرائيل في إغلاق الموانئ الإيرانية، وتعرض السفن الإيرانية إلى الاعتداء من قبل البحرية الأمريكية.

