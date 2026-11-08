الحرس الوطني ينقذ 22 بحارا عربيا من حريق سفينة شحن في بحر عمان

تمكنت فرقة حرس السواحل التابعة للحرس الوطني الإماراتي من إنقاذ 22 بحاراً عربياً كانوا على متنع سفينة شحن اشتعلت النيران بها في بحر عمان، لتسليمهم في حالة صحية مستقرة.

أعلن الحرس الوطني الإماراتي ، في بيان رسمي، عن نجاح مجموعة حرس السواحل التابعة له في إنقاذ 22 شخصاً من الجنسيات العربية، كانوا جميعاً على متن سفينة شحن ، إثر اندلاع حريق مفاجئ داخل مياه بحر عمان. وتأتي هذه العملية الإنسانية في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي يبذلها الحرس الوطني بشكل دائم لحماية الأرواح، وتعزيز مبادئ الأمن والسلامة البحرية على نطاق واسع، لضمان سلامة الملاحة والمستخدمين لممراته المائية الحيوية.

تفاصيل عملية الإنقاذ والاستجابة السريعة

جاءت عملية الإنقاذ الجريئة عقب تلقي مجموعة حرس السواحل بلاغاً عاجلاً من طاقم السفينة المتضررة، يفيد بوقوع حريق قوي على متنها، مما استدعى تحركاً فورياً وسريعاً. حيث باشرت الفرق المختصة في الحرس الوطني إجراءات الاستجابة والتعامل مع البلاغ بجدية عالية، وتمكنت بسرعة كبيرة من تحديد موقع الناقلة بدقة والوصول إليها قبل تفاقم الوضع.

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بعد الوصول إلى موقع الحادث، عملت الفرق على إنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 شخصاً، وتولت تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم مباشرة في موقع الحادثة لضمان سلامتهم الجسدية الأولية. وبعد تقييم الحالة الصحية لهم، تم تسليمهم إلى الجهات المعنية المختصة، ليتم التأكد من سلامتهم ونقلهم إلى أماكن آمنة.

الحالة الصحية للناجين والدعم المقدم

أكدت المصادر الرسمية أن جميع الأفراد الذين تم إنقاذهم من سفينة الشحن، وهم من الجنسيات العربية المختلفة، هم الآن في حالة صحية مستقرة تماماً، ولم يُسجل أي إصابة خطيرة تهدد حياتهم. وقد تولى فريق طبي متخصص الرعاية الكاملة لهم بعد إنقاذهم، لضمان تعافيهم التام وتقديم الدعم اللازم لهم خلال تلك الفترة الحرجة التي مروا بها.

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وتُظهر هذه الحالة الصحية المستقرة كفاءة الفرق الطبية والإسعافية العاملة مع فرق الإنقاذ البحري، وقدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ بسرعة واحترافية، مما يضمن تقليل المخاطر على حياة المحتجزين أو المصابين في البحر إلى الحد الأدنى الممكن والفعال.

جاهزية الحرس الوطني والوقاية من الحوادث

تأتي هذه العملية البحرية الناجحة تأكيداُ واضحاً على الجاهزية العالية والكفاءة الميدانية المتميزة التي يتمتع بها منتسبو الحرس الوطني الإماراتي، حيث يتسمون بالتدريب المستمر على سيناريوهات الطوارئ. كما تعكس حرصهم الدائم على سرعة الاستجابة الفورية للحوادث والطارىء البحرية، بما يسهم بشكل مباشر وفعال في حماية الأرواح.

ويهدف الحرس الوطني من خلال عملياته هذه إلى تعزيز الأمن والسلامة البحرية على مستوى واسع، مما يعزز ثقة الجمهور والمستخدمين للممرات المائية في قدرات الجهات الرسمية على التصدي للمخاطر. كما يمثل هذا الإنقاذ نموذجاً يُحتذى به في الاستجابة السريعة للأزمات التي قد تواجه السفن التجارية والناقلات في المياه الإقليمية.