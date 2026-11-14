الحرس الثوري يعلن انفجار ناقلتي نفط بألغام بحرية في هرمز

الحرس الثوري الإيراني يؤكد إصابة ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات البحرية وتباين الروايات حول سلامة الممر المائي وتأثيره على أسواق الطاقة العالمية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، عن انفجار ناقلتي نفط اندلعت فيهما النيران إثر اصطدامهما ب ألغام بحرية في مضيق هرمز. وأكدت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان صدر مساء الجمعة أن هذه الناقلات حاولت العبور سراً عبر ممر غير مصرح به، بعد إيقافها لأجهزة الرادار وتحديد المواقع. يأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية حول الممر المائي الاستراتيجي، الذي يُعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.

تفاصيل الحادثة وآلية الاشتباك البحري

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن القوات البحرية للحرس الثوري، فإن الناقلتين انتهكتا قواعد المرور في المنطقة من خلال محاولة التسلل دون ترخيص. أشار البيان إلى أن إحدى السفينتين كانت ناقلة نفط عملاقة، بينما لم يتم الكشف عن أسماء الناقلتين أو الدول التي ترفعهما علمياً. وقد أدى الاصطدام بالألغام البحرية إلى نشوب حريق في السفينتين، مما أثار جدلاً واسعاً حول ظروف الحادث والمسؤولية عنه.

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يأتي هذا الحدث في ظل استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، حيث تشدد طهران على ضرورة حصول السفن على إذن مسبق لعبور المضيق. وقد سبق للحرس الثوري أن استهدف سفناً زعمت عدم التزامها بهذه الإجراءات، مما يعكس سياسة صارمة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحقوق الدولة الساحلية في حماية ممراتها المائية.

المواقف المتضاربة بين إيران والولايات المتحدة

في المقابل، تفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وبدأت في تقديم دعم عسكري لناقلات تحاول عبور المضيق رداً على القيود الإيرانية التي تعترض حركة الملاحة. تؤكد واشنطن أن هذه الإجراءات الدفاعية ضرورية لضمان حرية الملاحة في المياه الدولية، فيما تتهم إيران الغرب بتعطيل الاستقرار الإقليمي.

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خلال الأسابيع الأخيرة، نشرت الولايات المتحدة لقطات زعمت أنها تظهر تصاعد دخان كثيف من سفينة لنقل الغاز المسال بعد اصطدامها بلغم في الجزء الجنوبي من المضيق. وفي رد على ذلك، تؤكد إيران أن مساراتها الرئيسية للملاحة في مضيق هرمز نظيفة من الألغام البحرية، مشيرة إلى أن الروايات الأمريكية تفتقر إلى المصداقية وتهدف إلى تبرير وجودها العسكري في المنطقة.

التداعيات على أسواق الطاقة والتجارة الدولية

يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، مما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره مصدر قلق كبير لأسواق الطاقة والتجارة الدولية. يؤدي هذا التباين المستمر بين الروايتين الإيرانية والأمريكية بشأن سلامة الممرات الملاحية إلى حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين وشركات الشحن، مما قد يؤثر على أسعار النفط العالمية في المستقبل القريب.

يستمر التحدي الأمني في المنطقة دون حل جذري، حيث تظل المخاوف بشأن سلامة الملاحة قائمة. يعكس هذا الوضع التعقيد الجيوسياسي للمنطقة وتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي، حيث تعتمد العديد من الدول على استقرار تدفق الطاقة من الخليج العربي. يراقب المحللون الدوليون عن كثب أي تطورات جديدة قد تؤدي إلى تصعيد إضافي أو محاولة للتخفيف من حدة التوترات.