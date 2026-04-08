الحرس الثوري يهدد.. البورصة ترتفع.. ومصر تبذل جهودًا للسلام

تفاعل الأحداث الإقليمية والمحلية: الحرس الثوري يهدد بالرد، البورصة المصرية تشهد انتعاشًا، ومصر تعمل على تحقيق السلام.

هدد الحرس الثوري ال إيران ي بالرد على أي اعتداءات إسرائيل ية تستهدف الأراضي ال لبنان ية، مما يزيد من التوتر في المنطقة. يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والعمليات العسكرية المستمرة. وفي سياق متصل، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاعتداءات ال إسرائيل ية على لبنان ، واتهم إسرائيل بالسعي لتخريب أي جهود للتوصل إلى هدنة مستدامة. هذا الموقف يعكس القلق المتزايد من تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

كما أعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف وتصاعده، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس والعودة إلى الحوار الدبلوماسي لحل الخلافات بالطرق السلمية.\على صعيد آخر، استجابت البورصة المصرية للهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شهد مؤشرها الرئيسي ارتفاعًا ملحوظًا، متجاوزًا مستوى 48 ألف نقطة. هذا الارتفاع يعكس تفاؤل المستثمرين بتخفيف حدة التوتر الجيوسياسي وتأثيره الإيجابي على الأسواق. وقد أدى هذا التحسن إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسن أداء الأسهم، مما شجع على عمليات الشراء. في سياق منفصل، يواجه حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، عقوبة مغلظة بعد طرده في مباراة أمام فريق سيراميكا كليوباترا. هذا الحدث يسلط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد اللعب والانضباط الرياضي. ومن المتوقع أن تتخذ لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بشأن العقوبة التي ستفرض على الشناوي.\في سياق منفصل، استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عددًا من أعضاء مجلس النواب في مقر ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل مع السلطة التشريعية. ناقش الاجتماع سبل تطوير خدمات قطاع الطيران المدني، بما في ذلك تحسين مستوى الخدمات وتطوير المطارات. أكد الوزير على أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق التنمية الشاملة. كما وجه الجهات المختصة بدراسة مقترحات النواب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الصالح العام. من جانبهم، أشاد النواب بجهود الوزارة وأكدوا على أهمية التعاون المشترك. وأشارت النائبة هايدي المغازي إلى الدور المحوري الذي لعبته مصر في تهدئة الأزمة بين واشنطن وطهران، في حين أكدت وزارة الخارجية المصرية على بذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب بشكل كامل. هذا الجهد الدبلوماسي يعكس التزام مصر بالسلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز دورها كقوة إقليمية فاعلة





