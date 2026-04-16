الحرب تدمر قطاع الزراعة اللبناني وتلقي بظلالها على الأمن الغذائي الإقليمي

وزير الزراعة اللبناني يكشف عن خسائر كارثية في القطاع الزراعي نتيجة الحرب، مع تأكيد على تأثير ذلك على الأمن الغذائي في لبنان والدول المجاورة.

كشف وزير الزراعة اللبناني، نزار هاني، عن حجم الدمار الهائل الذي ألحقته الحرب ببلاده، مؤكدًا أن الخسائر الإجمالية لعامي 2023 و2024 تجاوزت 11 مليار دولار، شملت جميع القطاعات التسعة التي خضعت للتقييم. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل مضهج عبر قناة القاهرة الإخبارية، أوضح هاني أن قطاع الزراعة وحده تكبد خسائر تقدر بـ 800 مليون دولار. وأضاف أن هذه الحرب لم تقتصر على إضافة أعباء جديدة إلى الأزمات ال اقتصاد ية القديمة، بل ألقت بظلالها الثقيلة على الأمن الغذائي اللبناني بشكل مباشر.

فقد تعرض 22% من الأراضي الزراعية لأضرار مباشرة وجسيمة نتيجة للأعمال العدوانية، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للموارد الغذائية الأساسية للبلاد. وشدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للجنوب اللبناني كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية الحيوية، حيث يتفرد بإنتاج الحمضيات، والثروة الحيوانية، والخضروات. ولذلك، فإن تداعيات الحرب على هذا القطاع لا تقتصر على حدود لبنان، بل تمتد لتؤثر بشكل ملموس على الأمن الغذائي للدول العربية الشقيقة والمجاورة. وأشار هاني إلى أن دولًا مثل سوريا والأردن والعراق، وغيرها من الدول التي تعتمد على الإنتاج الزراعي اللبناني، ستشعر بآثار هذه الخسائر بشكل مباشر. إن تعطل هذا المصدر الحيوي يؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي الإقليمية ويهدد استقرار الأسواق، مما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية لمواجهة هذه التحديات. لم تقتصر الأضرار على الأراضي الزراعية والمحاصيل، بل امتدت لتشمل تدميرًا كليًا لبعض القرى اللبنانية، حيث لم ينجُ بيت واحد في بعض المناطق، وتُدمّرت البنية التحتية بالكامل. وتشمل هذه البنية التحتية المدمرة شبكات الكهرباء والمياه ووسائل الاتصالات، وهي أساسيات الحياة اليومية والتنمية الاقتصادية. وأكد الوزير أن هذه الأضرار الجسيمة تتطلب فترة طويلة وجهودًا مضاعفة لإعادة الإعمار والتنمية. إن استعادة الحياة الطبيعية في هذه القرى، وإعادة بناء البنية التحتية، وتأهيل الأراضي الزراعية، هي مهام تتطلب استثمارات ضخمة ودعمًا دوليًا وإقليميًا مستمرًا. إن معالجة هذه الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة يتطلب رؤية شاملة وخطة عمل واضحة تضمن عودة لبنان إلى مسار الاستقرار والنمو، وتحافظ على الأمن الغذائي لشعبه وللمنطقة بأسرها





