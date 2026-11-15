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الحرس الثوري الإيراني يستهدف رادارا أمريكيا في البحرين بستة مسيرات

Mobtada#2 in مصر
الحرس الثوري الإيراني يستهدف رادارا أمريكيا في البحرين بستة مسيرات
الحرس الثوري الإيراني · قاعدة بحرية أمريكية · البحرين
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الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادار دفاع جوي أمريكي في البحرين باستخدام 6 مسيرات، بينما تدعو الحكومة البحرينية المواطنين للملاذ الآمن amidst تصاعد التوترات الإقليمية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الحرس الثوري الإيراني قد أعلن تنفيذ عملية عسكرية دقيقة استهدفت رادارًا تابعًا لمنظومة الدفاع الجوي الأمريكية. تم تنفيذ هذا الهجوم باستخدام ستة طائرات مسيرة، ووقع الاستهداف في قاعدة مخصصة للطائرات المروحية تقع ضمن مملكة البحرين. تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد العمليات التي يشنها الحرس الثوري على الأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة.

تفاصيل العملية العسكرية والرصد الأمريكي

ذكرت التقارير المنشورة أن العملية العسكرية استهدفت موقعًا عسكريًا محددًا يضم تجهيزات رادارية أمريكية متطورة. أكدت القناة التي تنقل الأخبار أن هذا التصعيد جزء من سلسلة الهجمات الموجهة ضد المواقع الأمريكية، مما يعكس استراتيجية واضحة في مواجهة الوجود العسكري الغربي في الخليج العربي. لم ترد القوات الأمريكية فورًا على تأكيد الهجوم، لكن التقارير الإيرانية تؤكد دقة الاستهداف.

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ردود الفعل الحكومية والتدابير الأمنية

في أعقاب دوي صافرات الإنذار التي سمعت في المناطق المجاورة، دعت السلطات البحرينية المواطنين والمقيمين على وجه السرعة إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن. يأتي هذا الإجراء الوقائي لضمان سلامة السكان في ظل التوترات المتزايدة والاستعدادات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات على المستوى الوطني. تركز الخطط الدفاعية المحلية على حماية البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية من أي تصعيد محتمل.

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السياق الجيوسياسي والضغوط على إيران

يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترات شديدة، حيث يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على طهران عبر فرض حصار اقتصادي متواصل. تشير مصادر إعلامية إسرائيلية إلى ميل ترامب إلى تشديد العقوبات والحصار بدلاً من اللجوء إلى استئناف الضربات العسكرية المباشرة. يهدف هذا النهج إلى عزل النظام الإيراني اقتصاديًا وديبلوماسيًا دون الدخول في مواجهة عسكرية تقليدية قد تتسبب في كارثة إقليمية.

تطورات الوضع وإمكانات التصعيد

مع استمرار هذا الخطاب المتشنج، تترقب الأسواق والمحللون السياسيون الخطوات القادمة لكلا الجانبين. يستمر البحث عن سبل لاستئناف الضربات أو خروقات جديدة، مما يخلق بيئة من عدم اليقين في المنطقة. تركز التحليلات الحالية على قدرة الحرس الثوري على تنفيذ مثل هذه العمليات الدقيقة وكيف قد يستجيب الحلفاء الأمريكيون لهذه التحديات المستمرة في البحر الأحمر والخليج.

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