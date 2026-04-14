الحضارة المصرية بين الأصالة والمعاصرة: رؤية شاملة للدكتور محب الرافعي

يسلط الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، الضوء على مفهوم الحضارة المصرية الشامل، مشيرا إلى أهمية المناهج التعليمية في غرس القيم الوطنية والاعتزاز بالتراث. كما يتناول دور المشروعات القومية الكبرى في تجسيد الحضارة المعاصرة، مع التأكيد على أهمية استرداد الآثار المهربة.

أكد الأستاذ الدكتور محب الرافعي، وزير التربية و التعليم الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، أن مفهوم الحضارة المصرية أعمق وأشمل من مجرد قطع أثرية صامتة، بل هو مزيج حي يجمع بين التاريخ القديم، والعلوم، والآداب، وصولاً إلى الإنجازات المعاصرة التي تشهدها الدولة المصرية في العصر الحديث. وأشار الدكتور الرافعي، خلال لقائه ببرنامج “المواطن والمسؤول”، المذاع على قناة “الشمس”، إلى أن المنهج التعليم ي يجب أن يبرز الرموز التي شكلت وجدان مصر عبر العصور. فالإشارة إلى أحمد شوقي وحافظ إبراهيم في مجال الشعر، وعبقرية نجيب محفوظ ويوسف إدريس في الأدب، ومنجزات الدكتور أحمد زويل وغيرهم من الأعلام، تُجسد الحضارة في أبهى صورها، وتعكس تاريخ مصر العريق. كما شدد على أهمية غرس هذه القيم في نفوس الطلاب، مؤكدًا على ضرورة تفعيل خريطة المدى والتتابع الرأسي في وضع المناهج، وهي فلسفة تعتمد على تدرج المفاهيم الحضارية من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى التعليم الجامعي، بحيث يبدأ الطالب باستيعاب المبادئ البسيطة ثم ينمو لديه الوعي بالهوية الوطنية بشكل متراكم يجعله فخورًا بجذوره المصرية.

وبخصوص تعزيز هذا الفهم، شدد الدكتور الرافعي على أهمية الزيارات الميدانية كركيزة أساسية للتعليم الحقيقي، داعيًا إلى تنظيم رحلات دورية للطلاب إلى المتحف المصري الكبير لربطهم بجذورهم الفرعونية، بالإضافة إلى المعالم الإسلامية والرومانية لتعزيز التنوع الثقافي، مع التأكيد على أهمية زيارة مكتبة الإسكندرية كمنارة للعلم منذ فجر التاريخ. وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى الحالية تمثل الحضارة المصرية المعاصرة في أبهى صورها. فالحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكات النقل الذكي من القطار السريع والمونوريل، هي إضافات نوعية للسجل الحضاري المصري، تؤكد أن المصريين لا يزالون يواصلون مسيرة البناء والتطوير التي بدأها الأجداد، مما ينمي لدى الشباب وعيًا بأنهم جزء من تاريخ يُكتب الآن وليس فقط تاريخًا مضى. هذا يزرع فيهم الشعور بالمسؤولية تجاه الحفاظ على هذه الإنجازات والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر.

من جهة أخرى، أشار وزير الآثار الأسبق إلى أن مصر هي أول دولة في التاريخ، مؤكدًا على أننا نشهد طفرة غير مسبوقة في ملف استرداد الآثار المهربة. هذا يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث المصري واستعادته من أيادي المتلاعبين. هذا الجهد المتواصل في الحفاظ على التراث يعزز من مكانة مصر التاريخية والثقافية على المستوى العالمي. كما أن هذا يعطي رسالة واضحة للأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والاعتزاز بالتاريخ العريق لمصر. ويؤكد على أن مصر لم ولن تتخلى عن تراثها، وأنها تسعى جاهدة لاستعادة كل ما سُرق منها عبر التاريخ. هذا الاهتمام المتزايد يعكس رؤية الدولة في بناء مستقبل يعتمد على الأصالة والمعاصرة، ويجمع بين الحفاظ على التاريخ والتطلع نحو المستقبل.





