الحضارة المصرية: منظومة متكاملة.. والدولة المصرية الأولى في التاريخ

يسلط الضوء على تصريحات الدكتور ممدوح الدماطي حول عظمة الحضارة المصرية وأهمية الحفاظ على التراث، بالإضافة إلى تأكيد البديوي السيد على ضرورة تحديث منظومة الأحوال الشخصية لتعزيز استقرار الأسرة.

أكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة عين شمس، أن الحضارة المصرية ليست مجرد بناء أهرامات كما وصفها الشاعر حافظ إبراهيم، بل هي منظومة متكاملة من العلوم والفنون والآداب، شملت الطب والفلك والعمارة، وصاغت أول دستور للقيم الإنسانية في التاريخ.

وخلال لقاء ببرنامج “المواطن والمسؤول” المذاع على قناة “الشمس” مع الإعلامي نافع التراس، مساء الإثنين، أضاف “الدماطي” أن الهوية المصرية مستمرة ومحفورة في الجينات، مؤكدًا أن التاريخ المصري يشبه الرسم البياني في صعوده وهبوطه، لكنه يظل دائمًا التاريخ الأكثر تأثيرًا وتأثرًا بالعالم. وشدد على أن مصر ليست من أوائل الدول، بل هي أول دولة في التاريخ، وصاحبة أعظم حضارة عرفتها البشرية، وهو ما يفرض علينا مسؤولية نقل هذا الإرث للأجيال القادمة.

كما انتقد أسلوب تدريس التاريخ الجاف في المدارس، مطالبًا بضرورة تكاتف المدرسة والجامعة والأسرة والإعلام لتقديم تاريخ الحضارة بمظاهر قوتها وعظمتها، بدلا من سرد الأحداث بشكل روتيني. وعلق قائلاً: 'يجب أن يشعر الطالب المصري بالفخر لأن بلده هي الوجهة التي يتشرف العالم بزيارتها، بينما لا ينهل الزوار من علمها إلا قطرة من بحر'.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور الدماطي عن أن الاكتشافات الأثرية في مصر لا تتوقف، مشيرًا إلى أن هناك حاليًا نحو 250 بعثة أثرية مصرية وأجنبية تعمل في مختلف المواقع، مؤكدًا أن الأرض المصرية لا تزال تبوح بأسرارها يومًا بعد يوم، خاصة مع الطفرة غير المسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف استرداد الآثار المهربة. وأوضح أن وجود الآثار المصرية في الخارج، في متاحف عالمية مثل متحف اللوفر والمتحف البريطاني ومتاحف نيويورك وتورينو، هو ما يمنح هذه المتاحف صبغتها الدولية وقيمتها الحقيقية.

واختتم حديثه بالقول: 'مصر موجودة في كل مكان في العالم بآثارها، وهي السفيرة الدائمة للحضارة الإنسانية، ولذلك يجب أن يمتلك الـ 100 مليون مصري ثقافة أثرية تليق بعظمة هذا الوطن'.

من جهة أخرى، تناولت الحلقة أيضًا تصريحات البديوي السيد، التي أكد فيها أن تحديث منظومة الأحوال الشخصية ضرورة حتمية لتعزيز استقرار الأسرة والمجتمع. هذه التصريحات تأتي في سياق متصل بجهود الدولة المستمرة لتطوير القوانين والتشريعات بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية ويضمن حقوق جميع أفراد الأسرة. كما سلطت الحلقة الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وتعزيز الوعي به، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية. وشدد المتحدثون على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على هذا الإرث العظيم ونقله إلى الأجيال القادمة، مع التأكيد على أهمية التعليم والتثقيف في هذا المجال.





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الحضارة المصرية التاريخ المصري الآثار الأحوال الشخصية مصر

United States Latest News, United States Headlines