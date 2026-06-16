تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورد على فل وياسمين" tonight، حيث تحسم صراع قصة الحب بين إلهام التي تجسد دورها صبا مبارك وأحمد عبدالوهاب.

تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورد على فل وياسمين" tonight في تمام الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث تحسم صراع قصة الحب بين إلهام التي تجسد دورها صبا مبارك وأحمد عبدالوهاب.

في سياق متصل، تعيش إلهام أوقاتا صعبة بعد قرار طليقها حسن "وليد فواز"، بضمّ نجلهما كريم إلي حضانته بعد قراراها بالزاوج، ما جعل الحالة الصحية والنفسية لـ إلهام تتدهور، ومعاناتها مع مرض السرطان، فهل تترك حب حياتها الحقيقي بعدما صالحتها الأيام به، أم تتخلي عنه للحفاظ على نجلها؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورد على فل وياسمين".

في إطار اجتماعي، يقدم حكاية اجتماعية رومانسية تدور حول إلهام، وتعمل كوافيرة مطلقة تعيش حياة فوضوية وظروف صعبة بينما ترعى ابنها ووالدتها، وتلتقي بـ طارق، وهو طبيب تحاليل ومنظم جدًا في حياته، وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالتحديات والمواقف الإنسانية عندما تتقاطع حياتهما. ويشارك في بطولة مسلسل "ورد على فل وياسمين" عدد كبير من الفنانين، بينهم صبا مبارك، وأحمد عبدالوهاب، وفدوى عابد، وهديل حسن، وإسماعيل فرغلي، وسلوى محمد علي، وميمي جمال، من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي.

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مسلسل ورد على فل وياسمين، صبا مبارك، أحمد عبدالوها

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