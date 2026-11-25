محكمة الإسكندرية تبدأ جلسة النطق بالحكم على محامية متهمة بقتل والدتها المسنة داخل شقتها بمنطقة سيدي بشر، بعد بلاغ من الجيران عن رائحة كريهة كشفت الجريمة.

وصلت المحامية المتهمة بقتل والدتها في منطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية إلى سراي محكمة الإسكندرية ، لبدء جلسة النطق بالحكم في القضية. وتنظر الجلسة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عادل محمود جودة، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، والمستشار أحمد زكريا الشرقاوي، والمستشار أحمد عبد المنعم لاشين، وبحضور سكرتير المحكمة حسن محمد حسن.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى واقعة هزت الرأي العام في المدينة، إذ تُتهم المحامية التي تحمل الأحرف الأولى س. م. ح بإنهاء حياة والدتها المسنة داخل شقة كانت تقيم فيها معها. وخلال الجلسة السابقة استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات، وهو رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه أول في وقت ارتكاب الواقعة، وذلك للوقوف على تفاصيل التحقيقات والإجراءات التي كشفت ملابسات الجريمة.

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تفاصيل جريمة الإسكندرية والتحقيقات

وقد تضمنت شهادته شرحًا للخطوات التي اتخذتها أجهزة البحث الجنائي منذ لحظة تلقي البلاغ، وكيف تم الربط بين المعلومات التي جمعها رجال الشرطة من الجيران ومن المعاينة الأولى للمكان، وما أسفر عنه التفتيش من أدلة مادية. وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن انبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية في عقار يقع بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي، وهي منطقة تدخل ضمن نطاق دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين عند الفحص أن الشقة محل الواقعة تقع في الطابق الرابع، وأنها مستأجرة لسيدة تحمل الأحرف الأولى س. م. ح، وكانت تقيم بها برفقة والدتها المسنة. وعند فتح الشقة وإجراء التفتيش، عثرت قوات المباحث على أجزاء من جثمان سيدة داخل الصالة، فيما وُجدت بقية أجزاء الجسم داخل حقيبة سفر في الشقة نفسها.

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كما عُثر على حقيبة أخرى داخل الثلاجة تحتوي على الجزء العلوي من الجسد، بدءًا من العنق وحتى أسفل البطن. وأظهرت المعاينة وجود الرأس داخل الفريزر، وقد اختفت منه ملامح الوجه بالكامل، الأمر الذي استدعى نقل الأدلة إلى الجهات الفنية المختصة لفحصها وتحديد هوية الضحية بدقة. وكشفت المعلومات الأولية أن الشقة مستأجرة من محامية تُدعى س. م، وأنها تسكن فيها برفقة والدتها المسنة.

شهادة الجيران وكشف الجريمة

وبسؤال الجيران، أقر عدد منهم بأن المحامية كانت تقيم مع والدتها، وأنهم سألوها قبل يومين عن مصدر الرائحة الكريهة المنبعثة من الشقة، فردت بأنها طعام تركته لوالدتها المسنة. إلا أن الجيران شعروا بالريبة من هذا الرد، فبادروا بإبلاغ الشرطة، وهو ما فتح الباب أمام التحقيقات التي أدت إلى الكشف عن الجريمة وملابساتها.

وقد تم تحرير المحضر رقم 11879 لسنة 2026، كما تم ندب فريق من البحث الجنائي لمعاينة مسرح الجريمة، ولا يزال التحقيق جاريًا للتوصل إلى هوية المجني عليها ولكشف جميع خيوط الواقعة. ويعتمد التحقيق في مثل هذه القضايا على تحليل الأدلة الجنائية، وتقارير الطب الشرعي، وأقوال الشهود، والتحريات الفنية التي تحدد زمن الوفاة وأسبابها والأدوات المستخدمة، بما يساعد النيابة العامة والمحكمة على الوصول إلى الحقيقة كاملة.

دور القضاء في النطق بالحكم

وتأتي هذه القضية لتؤكد أهمية الوعي المجتمعي بالإبلاغ السريع عن أي ظواهر غير مألوفة، مثل الروائح الكريهة المنبعثة من المساكن، حيث كان تنبه الجيران سببًا مباشرًا في كشف الجريمة والتعامل معها في وقت مناسب. ويواصل القضاء نظر القضية وفق الإجراءات القانونية المعتادة، إذ يستمع القضاة إلى المرافعات، ويطلعون على أوراق التحقيق وتقارير الفحص، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى.