الحكومة المصرية تبدأ صرف مرتبات مايو 2026 مبكرًا قبل عيد الأضحى

أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر مايو 2026 مبكرًا قبل عيد الأضحي المبارك، حيث تبدأ عمليات الصرف اعتبارًا من يوم الثلاثاء 19 مايو 2026 ولمدة 5 أيام متصلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الموظفين وتخفيف الأعباء عنهم قبل حلول العيد. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتيسير الأمور على المواطنين وتوفير احتياجاتهم الشهرية.

بدأ العد التنازلي لاستعدادات الحكومة المصرية لـ صرف مرتبات شهر مايو 2026 قبل حلول عيد الأضحي المبارك؛ تيسيرًا على المواطنين خصوصًا الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد 11 يومًا من الآن وسط حرص من جانب الجهات الموازنية التابعة لوزارة المالية.

بشري من الحكومة للموظفين. صرف مرتبات شهر مايو 2026 مبكرًا. جاءت توجيهات عليا لـ وزارة المالية بإعتبارها الجهة المنوطة بتحويل واستحقاق مرتبات شهر مايو 2026 على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية. وبحسب التعليمات التي صدرت لوزارة المالية من قبل القيادة السياسية بالتيسير على الموظفين بالدولة لتقليل تبعات التداعيات الجيوسياسية و تلبية احتياجات ذويهم وأسرهم و الوفاء بالإلتزامات الشهرية الخاصة بهم قبل حلول عيد الأضحي المبارك؛ فإن الجهات المعنية داخل الوزارة تقوم بتعجيل عمليات صرف المرتبات.

موعد صرف المرتبات. تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مايو على مدار 5 أيام متصلة تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 حتي الخميس 21 من مايو الجاري ولمدة 3 أيام متصلة؛ ثم تستكملها يومي الأحد والإثنين الموافقان 24 و 25 من نفس الشهر. وتأتي تلك التحركات في اطار توجهات وزارة المالية لتبكير عمليات صرف المرتبات والأجور وتقليل الأعباء الشهرية على الموظفين وذويهم قبل حلول عيد الأضحي المبارك. تعليمات الرئيس.

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ صدي البلد، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعدم الإضرار بالموظفين أو التأثير على فرحة ذوييهم بالأعياد والمناسبات الدينية والعامة وبناءًا عليه تم الإهتمام بصرف المرتبات وخصوصًا مرتبات شهر مايو 2026 مبكرًا. وفي هذا الصدد وجه أحمد كجوك، وزير المالية؛ قطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية سواء الوزارات والهيئات المختلفة على مستوي الجمهورية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة بتحويل المرتبات لموظفيها. أسباب صرف المرتبات قبل حلول العيد.

بحسب التعليمات الصادرة لوزارة المالية بإعتبارها جهة صرف المرتبات في الحكومة؛ من القيادة السياسية بالعمل على تبكير مواعيد استحقاق رواتب الموظفين بالدولة شهريًا. موعد استحقاق المرتبات. تخطط وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو 2026 مبكرًا اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 19 مايو ولمدة 5 أيام، لكل العاملين بالدولة على مستوى 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.

وبحسب التعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرًا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها. وستبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر مايو اعتبارًا من الثلاثاء 19 حتي الخميس الموافق 21 من نفس الشهر ولمدة 3 أيام. ويتم استكمال عمليات صرف المرتبات الجديدة يوم الأحد 25 مايو حتي الإثنين 26 من نفس الشهر ولمدة يومين آخرين. الفئات التي ستصرف مرتب شهر مايو 2026.

دعم الموظفين. وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، حيث أكد أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم. موعد الزيادات الجديدة للمرتبات.

وتبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريًا مع العلاوات الدورية والاستثنائية لكل الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة





