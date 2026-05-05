الحكومة المصرية تعلن عن زيادة منحة التموين إلى 1600 جنيه على مدار أربعة أشهر

أقرت الحكومة المصرية زيادة قيمة المنحة التموينية الإضافية إلى 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة مستحقة، بإجمالي 1600 جنيه خلال فترة الصرف، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية.

في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلنت الحكومة عن زيادة قيمة ال منحة التموين ية الإضافية إلى 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة مستحقة، مما يرفع إجمالي المنحة إلى 1600 جنيه خلال فترة الصرف التي تمتد على مدار أربعة أشهر متتالية.

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يتم صرف الدعم مباشرة على بطاقات التموين، مما يضمن وصوله إلى المستحقين بكفاءة وشفافية. وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف المنحة سيبدأ اعتبارًا من 17 فبراير 2026، ويستمر حتى نهاية مايو، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم قرابة 25 مليون مواطن، وفقًا لمعايير الاستحقاق المحددة.

وتعتمد الوزارة على إرسال رسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة ببيانات البطاقات التموينية لإبلاغ المستفيدين بقيمة الدعم وموعد صرفه، كما يمكن الاستعلام عبر بوابة دعم مصر باستخدام بيانات البطاقة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من أهمية هذه المنحة في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

كما أن الحكومة تعمل على تعزيز الرقابة على منظومة الخبز المدعم من خلال حملات تموينية موسعة، كما أصدر وزير التموين قرارات جديدة لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وبعض الجهات التابعة، بهدف تحسين كفاءة توزيع الدعم. وفي سياق متصل، تواصل محافظة بورسعيد حراكها الشامل، حيث تم ضبط مخالفات تموينية كبرى، بالإضافة إلى تطوير المنظومة الصحية والتعليمية.

كما أكدت وزارة التموين أن منحة التموين مستمرة، وأن ما تردد عن وقف دعم 1600 جنيه في مايو هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وفي محافظة الغربية، أكدت مصادر أن المحافظية تقوم بتوريد 63 ألفا و100 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، مما يضمن استقرار إمدادات الخبز المدعم. وفي محافظة المنيا، تم ضبط 240 مخالفة و4 أطنان سلع مجهولة المصدر خلال حملات تموينية، مما يؤكد التزام الدولة بمكافحة التهرب من منظومة الدعم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التموين وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما أن الحكومة تعمل على تحديث بطاقة التموين 2026 أونلاين عبر مصر الرقمية، مما يسهل على المواطنين التقديم والاستعلام عن المنحة. وتعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد





