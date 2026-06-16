الحكم الشرعي لاستحباب تهنئة رأس السنة الهجرية 1448 وأقوال العلماء

يستعرض النص أحكام الشريعة في تبادل التهاني بالعام الهجري الجديد، مستندًا إلى آراء دار الإفتاء وأقوال العلماء، مع ذكر أدعية ومجمل عبارات التهنئة الموصى بها.

مع حلول العام الهجري الجديد 1448 يتساءل المسلمون عن الأحكام الشرعية المتعلقة بتبادل التهاني بقدوم هذه المناسبة العظيمة. إن دار الإفتاء تؤكد أن تهنئة رأس السنة الهجرية مستحبّة شرعًا، لما فيها من تذكّر لأيام الله وشكر على تجدد النعم التي يتناوبها الناس على مدار العام.

فالتهنئة لا تقتصر على كلمات طيبة فحسب، بل هي وسيلة لتجديد الروح الدينية وتعزيز المحبة بين أفراد المجتمع، خاصةً أن الهجرة النبوية تمثّل حدثًا محوريًا في تاريخ الإسلام، إذ انتقلت به دعوة النبي محمدﷺ من مكة إلى المدينة لتؤسس نظامًا للعدالة الاجتماعية والمساواة بين البشر. لذلك، فإن إحياء ذكرى هذا الحدث بالدعاء والتهنئة يعكس امتثالًا لأمر الله تعالى بذكر أيامه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾، ويعزز الشعور بالانتماء إلى تاريخ الأمة الإسلامية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تهنئة السنة الهجرية الأحكام الشرعية الهدى والنعم الدعاء في بداية العام الإفتاء

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد صيام عاشوراء 1448 هـ .. فضل صيامه وحكم إفراده بالصيام دون تاسوعاءيرغب المسلمون في كل مكان بمعرفة موعد صيام عاشوراء 1448 هـ لما لهذا اليوم المبارك من فضل عظيم.. المزيد

Read more »

دليل صيام يوم عاشوراء 1448 هـ: الأحكام الشرعية والمواعيد والفضائلتقرير مفصل يتناول حكم صيام يوم عاشوراء لعام 1448 هـ وفقاً لدار الإفتاء، مع توضيح مراتب الصيام، والقصة التاريخية لهذا اليوم، والمواعيد الفلكية المتوقعة لعام 2026.

Read more »

رأس السنة الهجرية 1448: استطلاع الهلال اليوم وبداية عام جديد من البركاتتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال المحرم لتحديد بداية العام الهجري 1448، مع تصحيح المفاهيم حول ارتباط المحرم بالهجرة النبوية وفضائل الشهر الحرام.

Read more »

دار الإفتاء تستعد لرؤية هلال محرم 1448 وتذكر دعاء النبي للمتابعينبعد غروب شمس 15 يونيو 2026، تعلن دار الإفتاء المصرية عن نتيجة رؤية هلال محرم 1448 لتحديد أول أيام العام الهجري، وتستعرض دعاء النبي عند رؤية الهلال وأهميته الروحية.

Read more »

825 كيلو حرير و120 كيلو ذهب.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وكيفية صناعتهابدأ العام الهجري الجديد 1448 وذلك بعد استطلاع هلال شهر المحرم وثبوت الرؤية، ومع بداية العام الجديد يبدأ المسئولون في الحرم المكي .. المزيد

Read more »

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بالعام الهجريبعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٨ هـ.

Read more »