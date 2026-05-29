الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع إم كيو 9 في مأرب

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية إسقاطها طائرة استطلاع أمريكية متطورة فوق محافظة مأرب، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع للجماعة لدعم إيران والرد على التصعيد الأمريكي الإسرائيلي، مما يزيد المخاوف من امتداد Confrontation إلى الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عمان.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنها نجحت في إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم كيو 9 ، خلال قيامها بمهام وصفتها بـ"العدائية" فوق محافظة مأرب وسط اليمن.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أن دفاعاتهم الجوية تمكنت من رصد الطائرة وتدميرها، مؤكدة أن الطائرة كانت تنتهك السيادة الوطنية وتجري عمليات استطلاع في المنطقة. وذيّلت القناة تصريحها بالإشارة إلى أن إعلام الحربي للجماعة سينشر قريبًا لقطات مصورة توثق عملية الإسقاط لحظات الرصد والاعتراض وسقوط حطام الطائرة. ولم يصدر أي رد فوري من الجانب الأمريكي على هذا الإعلان حتى وقت متأخر من ليل الجمعة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد إقليمي متسارع، حيث دخلت الجماعة معركة الدفاع عن إيران بشكل صريح في أواخر مارس الماضي، بعد أن هددت بمهاجمة أهداف إسرائيلية وأمريكية في المنطقة إذا استؤنفت الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. وقد توسعتcaptured الحوثيون في تهديداتهم خلال شهر أبريل، محذرين من أنهم سيفرضون قيودًا أوسع على الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، وهو ممر حيوي للتجارة الدولية، في حال استمرار العمليات العسكرية ضد إيران. هذا التصعيد ي赃في.

ContextLoader مخاوف عالمية من امتداد الصراع إلى الممرات المائية الاستراتيجية، خاصة بعد أن فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية منذ منتصف أبريل، وهو ما قابله التصعيد الإيراني بتقييد حركة السفن through مضيق هرمز، مما يعيد إلى الأذهان أزمات سابقة كادت أن توقف تدفق النفط العالمي. وتتفاقم هذه التهديدات في ظل تراجع فرص التفاوض بين واشنطن وطهران، حيث فشلت المحادثات في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أكثر من شهر من الاشتباكات المباشرة.

وقد بدأت الهدنة الهشة، التي جرى التوصل إليها في 8 أبريل بعدpause weeks of intense fighting، تفقد batting صلاحيتها مع استمرار الخروقات من الطرفين





الحوثيون إسقاط طائرة مسيرة مأرب إم كيو 9 مضيق هرمز مضيق باب المندب الولايات المتحدة إيران التصعيد الإقليمي الملاحة البحرية

