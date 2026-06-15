الحكومة تقترب من إقرار تعديلات شاملة لقانون التصالح على مخالفات البناء 2026

إعلان الحكومة عن حزمة تعديلات جديدة تستهدف تسهيل إجراءات التصالح، منح خصومات مالية، إلغاء شروط تقيد المطورين، وتمديد مهلة التقديم حتى نوفمبر 2026.

أعلنت الحكومة عن قرب الانتهاء من حزمة التعديلات الجديدة ل قانون التصالح على مخالفات البناء لعام 2026، في خطوة تهدف إلى معالجة الصعوبات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون السابق وتوفير تسهيلات أوسع لتقنين أوضاعهم العقارية.

يترقب نحو ثلاثة ملايين وثلاثمئة ألف مواطن هذه التعديلات، التي من المتوقع أن تسهم في خفض عدد الملفات المتعثرة وتخفيف الأعباء المالية والقانونية عن الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات بناءً غير مقصودة أو نتيجة أطر زمنية غير ملائمة. وقد صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع سيُعرض على مجلس الوزراء قريباً قبل إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار، مشيراً إلى أن التعديلات ستركز على تبسيط الإجراءات وزيادة فرص الاستفادة من منظومة التصالح.

تشمل التعديلات ثمانية بنود رئيسية، أبرزها منح خصومات مالية تصل إلى خمسين بالمئة للفئات الاجتماعية المستحقة، ما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الرغبة في إكمال إجراءات التصالح. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء شرط تقديم تقرير مهندس استشاري في جميع الحالات، حيث سيُعتمد الآن على تقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس مقيد في نقابة المهندسين في حالات محددة، ما يقلل التكاليف ويوسّع نطاق الاستفادة.

كما سيسمح القانون بالتصالح على الجراجات والمباني الواقعة داخل المناطق الأثرية وفق ضوابط تقنية وقانونية تضمن الحفاظ على الطابع العمراني، ما يفتح باباً جديداً لتسوية آلاف الملفات التي كانت معلقة بسبب هذه القضايا. من بين الإجراءات الأخرى التي تم إدخالها إلغاء شرط إكمال تشطيب الواجهات الخارجية كشرط أساسي للقبول، ما يقلل من الأعباء المالية على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.

كما تُتاح لحملة نموذج (8) فرصة لاستكمال أعمال صب الأسقف والأدوار، وتُمدّد مهلة تقديم طلبات التصالح حتى نوفمبر 2026، بداية من 5 مايو 2026، لتوفير فترة إضافية للمتقدمين. وفي إطار تسهيل السداد، قدمت الحكومة أنظمة دفع مرنة تسمح بتقسيم رسوم التصالح على دفعات متساوية، ما يخفف العبء المالي ويُسهل إكمال الإجراءات.

هذه الخطوات تُعَدّ خطوة هامة نحو حل ملف البناء المخالف بصورة أكثر عدالة ومرونة، وتُظهر التزام الدولة بتوفير حلول مستدامة لملايين المواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم العقارية قبل انتهاء المهلة المحددة





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