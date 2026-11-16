الحكومة العراقية: القوات المسلحة تدخل جرف النصر لملاحقة شبهات تهريب النفط

أعلنت الحكومة العراقية دخول القوات المسلحة إلى جرف النصر لملاحقة شبهات تهريب النفط، ومنحت كتائب حزب الله مهلة للخروج من المنطقة، وذلك يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026.

أعلنت الحكومة العراقية يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 أن القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر لملاحقة شبهات تهريب النفط ، مع تحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله من المنطقة. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية هذا الإعلان، الذي يمثل تصعيدا رسميا في ملف تهريب النفط داخل العراق.

وبحسب ما أوردته القناة، ربطت الحكومة العراقية قرار التحرك العسكري بنتائج تحقيق رسمي، إذ أكدت أن الإجراءات الأمنية المعلنة تأتي في إطار ملاحقة كل من يشتبه في تورطه بعمليات التهريب داخل جرف النصر، وأن الحكومة لن تتهاون مع أي طرف يتعلق به هذا الملف.

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كشف لجنة التحقيق عن تلاعب في أنابيب النفط بجرف النصر

أوضحت الحكومة العراقية أن لجنة التحقيق رصدت تلاعبا في أنابيب النفط داخل منطقة جرف النصر، وهو ما شكل الأساس الذي بنت عليه الحكومة قرارها بملاحقة المتورطين. وأكدت الحكومة إحالة المتورطين في ملف تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء.

وتعكس هذه الخطوة مسارين متوازيين، أولهما تحريك الإجراءات القضائية ضد الأشخاص المتورطين، وثانيهما تنفيذ عمليات أمنية ميدانية تستهدف المنطقة نفسها. ولم تذكر الحكومة في إعلانها تفاصيل إضافية عن عدد المتورطين أو طبيعة التلاعب المرصود في الأنابيب.

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موقف الحكومة من كتائب حزب الله وإقليم كردستان

حددت الحكومة العراقية موقفها بوضوح، إذ قالت إن كل من يعرقل أداء القوات الأمنية في ملف تهريب النفط سيواجه القانون. وجاء هذا التحذير ليشمل أي جهة تحول دون تنفيذ المهام الأمنية في المنطقة.

وفيما يخص كتائب حزب الله، أعلنت الحكومة أنها منحت الكتائب مهلة للخروج من جرف النصر، وقالت إن هذه المهلة لن تستمر طويلا. ولم يحدد البيان المنقول تاريخا دقيقا لانتهاء المهلة، ما يجعل التوقيت النهائي للتحرك مرتبطا بما ستعلنه الجهات الرسمية لاحقا.

أما إقليم كردستان، فقد أشارت الحكومة إلى إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق داخل الإقليم، مع تأكيدها وجود تنسيق مع إقليم كردستان بشأن ملاحقة شبهات تهريب النفط. وأضافت الحكومة أن القائد العام وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر.

تداعيات التحرك العسكري وما يليه من خطوات

يترتب على هذا الإعلان أن القوات المسلحة العراقية باتت مكلفة بالدخول إلى جرف النصر، وأن المهلة الممنوحة لكتائب حزب الله تمثل الموعد الذي يحدد مسار الإجراءات المقبلة. كما أن إحالة المتورطين إلى القضاء تفتح الباب أمام إجراءات قضائية تتعلق بملف تهريب النفط.

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ويرتبط هذا الملف بحماية الثروة النفطية في العراق ومنع عمليات التهريب، وفق ما تضمنه الإعلان الرسمي. وسيتابع الرأي العام تنفيذ الحكومة لتعهداتها، خاصة مع التنسيق المعلن مع إقليم كردستان، وما إذا كانت المهلة الممنوحة للكتائب ستنتهي بخروجها من المنطقة.