الحكومة المصرية تتبنى حزمة إصلاحات اقتصادية لتخفيض الدين العام والديون الخارجية، مع التركيز على التعليم والصحة، وتطوير منظومة الدعم، وضبط الأجور والإعفاءات الضريبية.

أعلن رئيس الجمهورية، المهندس مصطفى مدبولي، عن توجيهاته الرامية إلى وضع استراتيجية شاملة للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، في إطار الجهود الأمنية والتنموية المتكاملة.

وبالتوازي مع ذلك، تباين الحكومة المصرية تحت رئاسة الحزب، التي يترأسها المهندس أسامة الشاهد، حزمة متكاملة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية الجذرية. تهدف هذه الحزمة بشكل أساسي إلى خفض الدين العام وتقليل حجم المديونية الخارجية للدولة، وذلك وفقاً لجدول زمني محدد وواضح المعالم.

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آليات خفض الدين العام وضبط المديونية

تستهدف الخطط الاقتصادية الجديدة تقليل الاعتماد الكلي على عمليات الاقتراض الخارجي والمحلي، مما يساهم في استقرار المالية العامة. كما تسعى الحكومة إلى إعادة ضبط منظومة الأجور والإعفاءات الضريبية، لضمان العدالة الاجتماعية وتوزيع الأحمال الضريبية بشكل يتناسب مع القدرات المالية للمواطنين.

ولتحقيق هذه الأهداف، تلتزم الحكومة بالوفاء الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على قطاعي التعليم والصحة. يأتي ذلك بالتزامن مع تطوير منظومة الدعم في البلاد، والسعي إلى تعظيم العائد الاقتصادي من قطاع السياحة، وزيادة حجم تحويلات المصريين المقيمين في الخارج.

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إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل

أوصت الندوة الاقتصادية، التي نظمها الحزب تحت رعاية الأمانة المركزية للشؤون الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى أبوزيد، بإصلاح النظام التعليمي وربط مخرجاته بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المحلية. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان كفاءة الخريجين وقدرتهم على المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.

وشددت التوصيات على ضرورة مراجعة جودة مخرجات التعليم الجامعي والتعليم الخاص، لضمان توافقها مع المعايير العالمية. كما أوصت بتشجيع اندماج الشركات الاقتصادية ضمن ضوابط صارمة لضمان المنافسة العادلة ومنع ممارسات الاحتكار التي قد تضر بالمستهلكين والاقتصاد.

تمكين المجالس المحلية والاستثمار المدروس

يأتي إعادة تفعيل المجالس المحلية كجزء من الاستراتيجية، لتحديد الاحتياجات التنموية الفعلية للقرى والمراكز المصرية بدقة. يهدف هذا الإجراء إلى توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجاً، وضمان شمولية التنمية الإقليمية.

كما ألحت التوصيات على إخضاع جميع المشروعات الاستثمارية الجديدة لدراسات جدوى اقتصادية دقيقة وشاملة. يجب أن تحدد هذه الدراسات التكلفة الحقيقية للمشروع والعائد المتوقع منه، ومدى مساهمته في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

استحقاقات التعليم والصحة الدستورية

أكدت الندوة التي شارك فيها الدكتور وليد جاب الله والدكتور أحمد معطى، على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة. يجب الوصول إلى النسب المحددة دستورياً، مع تحسين كفاءة توظيف الموارد المالية المخصصة لهذين القطاعين الحيويين.

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وجاء في التوصيات أن الاستثمار في التعليم والصحة يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي. لذلك، يجب أن يكون تطوير الخدمات التعليمية والصحية في مقدمة أولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، مع الاهتمام بتحسين أوضاع الكوادر التعليمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للحفاظ على الكفاءات العلمية.

تطوير السياحة والتحويلات الخارجية

أوصت الندوة الحكومة بتبني خطة للتوسع في تصدير العمالة المصرية المؤهلة إلى الأسواق الخارجية. يهدف هذا إلى فتح أسواق عمل جديدة أمام الكفاءات المصرية، وزيادة موارد النقد الأجنبي وتعزيز الدخل الوطني عبر تحويلات المصريين بالخارج.

كما طالبت التوصيات بتطوير الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، وتيسير الإجراءات الإدارية التي يحتاجونها في تعاملاتهم مع مؤسسات الدولة. يجب تصميم هذه الخدمات والتسهيلات وفقاً لاحتياجاتهم الفعلية، مما يشجعهم على زيادة تحويلاتهم إلى مصر عبر القنوات الرسمية، والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم لدعم الاقتصاد الوطني ونقل المعرفة.

مراجعة النوعية السياحية والرقابة المالية

شددت التوصيات على ضرورة إعادة النظر في نوعية المنتج السياحي المصري، والعمل على جذب أنماط جديدة من السياحة تحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر. يشمل ذلك التوسع في السياحة الاقتصادية، وسياحة المؤتمرات والمعارض، والفعاليات الدولية، مما يزيد من متوسط إنفاق السائح.

وأوصت الندوة أيضاً بتعزيز الرقابة على التدفقات المالية المرتبطة بالنشاط السياحي. يجب مراجعة آليات تحصيل وتحويل مستحقات الشركات السياحية الكبرى، خاصة تلك التي تحصيل قيمة البرامج من السائحين في الخارج وتودعها في حسابات خارج مصر. يهدف ذلك لضمان دخول الإيرادات المستحقة للاقتصاد المصري مقابل الخدمات المقدمة.