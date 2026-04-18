الحكومة تنفي شائعات تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميًا

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة وثيقة متداولة تزعم تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الأخبار مجرد شائعات.

انتشرت أخبار حول تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، مما دفع المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء لنفي صحة وثيقة متداولة يدعي أنها صادرة عنه. هذه الوثيقة المزعومة تزعم وجود تعليمات جديدة ل ترشيد استهلاك الطاقة ، تتضمن تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية بدءًا من شهر مايو القادم.

ويأتي هذا النفي في ظل تزايد التكهنات والشائعات حول هذا الموضوع، والذي يتصدر اهتمام المواطنين بشكل كبير.

المركز الإعلامي أوضح في بيانه الرسمي، المنشور عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوثيقة المتداولة غير صحيحة ولا تمت بصلة لأي جهة حكومية رسمية.

تتضمن الوثيقة المزيفة ادعاءات بوجود قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة لترشيد الطاقة، تشمل تخفيف الأحمال لفترات تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات يوميًا، بالإضافة إلى إلزام المحال التجارية بالإغلاق في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأكد البيان بشكل قاطع أن هذه الوثيقة مزيفة، ولم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة تتعلق بخطة ترشيد استهلاك الطاقة بخلاف الإجراءات المعمول بها حاليًا.

وشدد على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن هو مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

لذا، دعا المركز المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة.

يأتي هذا الإجراء لحماية المواطنين من المعلومات المضللة وضمان وصول الأخبار الحقيقية إليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحساسة





تخفيف الأحمال مجلس الوزراء كهرباء شائعات ترشيد استهلاك الطاقة

