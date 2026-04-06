الحكومة تعلن إجازة شم النسيم.. والنقابة تطالب بتأمين أطباء الامتياز

أعلنت الحكومة المصرية عن إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، بينما تطالب نقابة الأطباء بتوفير التأمين الصحي لأطباء الامتياز. في سياق آخر، تم إحالة طبيبة إلى النيابة الإدارية، وتؤكد مصادر حوثية على احترام وقف إطلاق النار.

أعلنت الحكومة ال مصر ية أن يوم الاثنين المقبل سيكون إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم ، وذلك لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الحكومة على منح المواطنين فرصة للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية الهامة.

في سياق منفصل، صرحت مصادر حوثية بأنهم يحترمون وقف إطلاق النار، طالما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بوقف عدوانها، وأكدت المصادر أنه لا توجد نية لاستهداف المملكة العربية السعودية. في سياق آخر، نفت مصادر مسؤولة صحة ما تردد عن وجود تعثر مالي لشركة أوليكس المملوكة لرجل الأعمال عماد زيادة، وذلك بعد انتشار فيديو يظهر بعض المشاكل التي تواجهها الشركة. وفي سياق آخر، قررت السلطات المختصة إحالة طبيبة تعمل في مستشفى دهب إلى النيابة الإدارية، على خلفية واقعة تطاول على أحد المرضى. كما تم تحرير محضر للمريضة. وفي سياق آخر، رحبت النقابة العامة لأطباء مصر باستجابة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن شمول أطباء الامتياز بمظلة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية، معتبرة أن أطباء الامتياز جزء أصيل من المنظومة الطبية. وأكدت النقابة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل استحقاقًا طال انتظاره لأطباء الامتياز، الذين يعملون في بيئة تدريبية تتطلب توفير الحماية الصحية الكاملة، شأنهم شأن باقي أعضاء الفريق الطبي. وثمنت النقابة، على دور النائبة نيفين إسكندر في تبني هذا الملف، مشددة على دعمها لجميع الجهود البرلمانية الرامية لتحسين أوضاع الأطباء في مختلف مراحلهم المهنية. كما أكدت النقابة ضرورة سرعة إصدار القرار من المجلس الأعلى للجامعات ومتابعة تنفيذه على أرض الواقع داخل جميع المستشفيات الجامعية لضمان التطبيق الفعلي دون تفاوت بين الجامعات. وأوضحت النقابة، استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان شمول أطباء الامتياز مستقبلا ضمن منظومة التأمين الصحي بشكل كامل ومستدام. ويأتي هذا القرار بعد مطالبات متكررة من النقابة بإدراج أطباء الامتياز ضمن التأمين الصحي، بعد وفاة طبيب الامتياز حسام الفقي بمستشفى جامعة عين شمس إثر إصابته بعدوى الالتهاب السحائي أثناء تأدية عمله، ما أبرز المخاطر المهنية التي يتعرض لها أطباء الامتياز. وأكدت النقابة، أن طبيب الامتياز يؤدي دورًا فعليًا داخل المنظومة الصحية ويتقاضى مكافأة، ومع ذلك يظل خارج مظلة التأمين الصحي، ما يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة. وشددت على ضرورة وضع آلية قانونية وتنفيذية واضحة لضمان شمولهم بالتأمين الصحي الحكومي، بما يكفل حقهم في العلاج عند الإصابة بأي مرض مهني أو عدوى أثناء العمل. من جانبها، أشادت النائبة نيفين إسكندر، باستجابة الوزير، مؤكدة أن شمول أطباء الامتياز بالرعاية الصحية سيكون ضمن قرارات الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للجامعات، مع إلزام كل رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم خلال فترة التدريب، أسوة بطلاب الجامعات، حتى شمولهم الكامل في منظومة التأمين الصحي. كما تقدمت النائبة بخالص الشكر للنقابة العامة للأطباء على التعاون والمراجعة الدقيقة للطلب، مؤكدة استمرار متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع لضمان حق أطباء الامتياز في الرعاية والحماية التي يستحقونها. في سياق آخر، طلب إعادة مداولة في مجلس النواب قبل الموافقة النهائية على قانون الأنشطة النووية





