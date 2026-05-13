الحكومة المصرية تسرع وتيرة برنامج الطروحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الاستقرار الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة طرح مجموعة من الشركات الحكومية والعسكرية في البورصة المصرية وتطوير وثيقة ملكية الدولة لتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.

شهد مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة انعقاد اجتماع استراتيجي رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خصص لمتابعة الموقف التنفيذي لعمليات طرح مجموعة من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية .

وقد عكس هذا الاجتماع التوجه الجاد للدولة المصرية نحو إرساء قواعد جديدة للاقتصاد الوطني، حيث شهد حضور نخبة من المسؤولين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى قيادات بارزة من القوات المسلحة متمثلة في اللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أيمن مطر نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة. كما شارك في النقاشات الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مما يشير إلى وجود تنسيق مؤسسي شامل يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة وتعظيم قيمتها السوقية.

تناول الاجتماع بشكل مستفيض قضية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تمثل الخريطة الزمنية والإجرائية التي تحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التحديثات الجارية على هذه الوثيقة لا تهدف فقط إلى بيع الأصول، بل تسعى بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وترتكز هذه الرؤية على أن التمكين الحقيقي للقطاع الخاص سيؤدي بالضرورة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال وجذب تدفقات نقدية أجنبية مباشرة تساهم في استقرار العملة الوطنية. وفي هذا الصدد، استعرض الاجتماع جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة في صياغة برنامج وطني متكامل يعتمد على منظومة شاملة لحصر وتصنيف وحوكمة كافة الشركات التابعة للدولة، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية العالمية في إدارة الأصول، وهو ما يمثل حجر الزاوية في بناء جسور الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وفي خطوة تعكس الشفافية والانفتاح الاقتصادي، أكد الاجتماع الالتزام بطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى دمج هذه الكيانات القوية في الدورة الاقتصادية العامة لتعزيز سيولة السوق المالي. وتشمل قائمة الشركات المستهدفة شركة 'وطنية' المتخصصة في بيع وتوزيع المنتجات البترولية، وشركة 'سايلو' الرائدة في الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى شركة 'شيل أوت' والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

إن إدراج هذه الشركات في البورصة لا يعني فقط توفير موارد مالية للدولة، بل يهدف إلى تحويل هذه الشركات إلى كيانات تعمل وفق معايير الحوكمة المؤسسية والرقابة المالية الصارمة، مما يرفع من كفاءتها التشغيلية ويزيد من قدرتها على التوسع والنمو. كما تطرق النقاش إلى الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق مصر السيادي في إدارة الشركات التي نقلت تبعيتها إليه، حيث استعرض وزير الاستثمار الإجراءات المتخذة لتعظيم العائد من هذه الأصول وجذب استثمارات استراتيجية تساهم في تطوير القطاعات التي تعمل بها تلك الشركات.

واختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية هو أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لإعادة هيكلة دورها الاقتصادي، بحيث تتحول من دور المدير والمشغل إلى دور المنظم والمراقب، مما يتيح مساحة أكبر للإبداع والمنافسة في السوق. وشدد الدكتور مدبولي على ضرورة المتابعة اللحظية والدقيقة لكافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بطرح الشركات، مؤكداً أن التنفيذ يجب أن يتم بدقة متناهية ووفقاً للتوجيهات الرئاسية التي تضع مصلحة الاقتصاد الوطني فوق كل اعتبار.

إن هذا التحول الجذري في إدارة الأصول الحكومية يعكس إيمان الدولة بأن التكامل بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية المتسارعة، وضمان استدامة العوائد المالية التي ستدعم الموازنة العامة للدولة وتساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين





