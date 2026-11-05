الحملة المكبرة لضبط التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية: 151 مصريا و540 أجنبيا

كشف المتحدث العسكري عن نتائج المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لضبط التنقيب غير المشروع عن الذهب، حيث تم ضبط 151 مصرياً و540 أجنبياً و4488 خيمة وعشة.

كشفت القوات المسلحة المصرية عن حصيلة المرحلة الأولى من الحملة المكبرة التي تُنفذ في الصحراء الشرقية لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب. وقد أوضح العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الدفاع أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الهادفة لتأمين الثروة المعدنية للدولة وحماية الأمن القومي من الأنشطة الإجرامية.

أرقام الحملة لضبط الأنشطة غير القانونية

وأعلن المتحدث العسكري عن أرقام مفصلة ومحددة لنتائج تلك المرحلة، حيث تم ضبط 4488 خيمة وعشة كانت تستخدم كقواعد للتعدين غير المرخص. بالإضافة إلى ذلك، سجلت العمليات ضبط 34 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و6307 قطعة من الذخيرة بمختلف الأعيرة، مما يشير إلى مدى خطورة وتمدد هذه الشبكات غير القانونية في المنطقة.

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كما أشار التقرير العسكري إلى ضبط عدد كبير من الأشخاص المشاركين في هذه الأنشطة، وتم تحديدهم بدقة ليكونوا 151 مواطناً مصرياً و540 أجنبياً. وتأتي هذه الأرقام الصارمة لتؤكد على عزم المؤسسة العسكرية على تطبيق القانون ومحاسبة كل من ينخرط في عمليات نهب الثروات الطبيعية بطريقة غير مشروعة.

تحذيرات من الانخراط في الأنشطة الإجرامية

وجه العقيد أحمد عتمان علي تحذيراً صارماً وشاملاً لجميع الفئات التي تفكر في الانخراط في هذه الأنشطة الإجرامية أو الاستمرار فيها. وشدد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة لا تتهاون أبداً مع أي انتهاك للأمن العام أو الثروات القومية، مشيراً إلى أن هناك استعداداً كاملاً لبذل الغالي والنفيس للدفاع عن مصالح مصر وحماية حدودها.

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وأكّد المتحدث العسكري أن هذه الحملة ليست مجرد عملية أمنية عابرة، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لتنظيم كافة الأنشطة في المناطق الحدودية والغنية بالثروات المعدنية. ويهدف ذلك إلى ضمان عودة تلك المناطق إلى سيطرة الدولة بشكل كامل، ومنع أي تداعيات سلبية قد تؤثر على استقرار المنطقة أو على الاقتصاد الوطني.

التنسيق مع الجانب السوداني وتأمين الحدود

في سياق متصل، ذكر المتحدث العسكري أن القوات المسلحة المصرية تقوم بتنسيق مستمر ومحكم مع الجانب السوداني فيما يتعلق بتأمين الحدود المشتركة بين البلدين. وهذا التنسيق يعد عنصراً أساسياً في مواجهة هذه الظاهرة التي لا تقتصر على حدود مصر فحسب، بل تمتد لتؤثر على الأمن الإقليمي من خلال الشبكات العابرة للحدود.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز سوية التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين الشقيقين، مما يساهم في مكافحة الجريمة المنظمة التي تستغل الفجوات الأمنية عبر الحدود. ويؤكد الجيش المصري استعداده التام لمواصلة هذا التنسيق لضمان سلامة الحدود وحماية المصالح المشتركة.

آثار الحملة على الأمن والثروة القومية

تعكس النتائج المحققة في المرحلة الأولى من الحملة المكبرة حجم المشكلة التي كانت تنتشر في الصحراء الشرقية، والحجم الهائل للثروات التي كانت تُستخرج بشكل غير قانوني. من خلال ضبط آلاف الخيام والعشات والمعدات والأسلحة، تُظهر القوات المسلحة قدرتها على استعادة السيطرة الكاملة على هذه المناطق الحيوية.

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كما أن ضبط 540 أجنبياً و151 مصرياً يرسل رسالة واضحة بأن القانون سيظل مطبقاً بكافة أشكاله ضد كل من يحاول النيل من ثروات مصر. وتظل القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتكرار مثل هذه الحملات واستمرارها حتى زوال كافة مظاهر هذا النشاط غير المشروع، ضماناً لأمن واستقرار البلاد.