مستشار رئيس الوزراء يوضح خطة الحكومة لإغلاق المنافذ غير الرسمية وتعزيز الإيرادات الوطنية وفق الدستور والقوانين النافذة.

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المنافذ العراقية هادي السلامي ، في تصريح صريح يوم الأحد، أن الحكومة العراقية تلتزم بخطى ثابتة لضبط المنافذ الحدودية ، وتعزيز الإيرادات العامة، وفرض سيادة القانون بشكل حاسم على جميع الأراضي العراقية.

جهود الزيدي لضبط الحدود الوطنية

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، لتنفيذ القوانين الصارمة وضبط الحدود، مما يعكس أولوية عالية في معالجة الثغرات الأمنية والاقتصادية التي كانت تستغل سابقاً في عمليات غير قانونية.

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إجراءات الحد من عمليات التهريب

أوضح هادي السلامي أن إغلاق عدد من المنافذ غير الرسمية ليس إجراءً اعتباطياً، بل هو جزء من خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من عمليات التهريب، وحماية الاقتصاد الوطني، ومنع تدفق السلع المهربة التي تؤثر سلباً على السوق المحلي.

أساس قانوني ودستوري للإغلاق

أشار السلامي إلى أن رؤية رئيس الوزراء تستند بشكل كامل إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة، وتهدف بوضوح إلى ضبط الحدود، وتعزيز الإيرادات الحكومية، وتطبيق نظام الأسيكودا كآلية فعالة للرقابة والتدقيق على الحركات التجارية.

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مسؤولية الجميع أمام القانون العراقي

شدد المستشار على ضرورة الاحتكام إلى الدستور والقانون في جميع مناطق البلاد، مؤكداً أن إغلاق المنافذ غير الرسمية وتنفيذ القانون يمثلان خطوة إيجابية وصحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن الجميع مطالبون بخضوع تام لسلطة القانون.

ملاحقة المتهربين وحماية الثروة

أكد هادي السلامي أن عمليات الإغلاق ومسك الحدود الدولية تستهدف بشكل مباشر المهربين، وأن الملاحقة القانونية ستطال أي طرف متورط في هدر الثروة السيادية للدولة العراقية، مما يبعث برسالة واضحة حول صرامة الموقف الحكومي تجاه هذه الممارسات.